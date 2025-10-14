Italia ai playoff Mondiali: le possibili avversarie degli Azzurri. Spettro Svezia

Italia ai playoff Mondiali: le possibili avversarie degli Azzurri negli spareggi di marzo. C’è lo spettro Svezia che eliminò Ventura

L’Italia ha compiuto il primo passo, ma la strada per i Mondiali del 2026 passa inevitabilmente per la porta stretta dei playoff. Con la vittoria di stasera, la Nazionale di Gennaro Gattuso ha conquistato la matematica certezza del secondo posto nel Gruppo I. Salvo un improbabile passo falso della Norvegia contro l’Estonia il prossimo 13 novembre, il destino degli Azzurri si deciderà a marzo, in due sfide da dentro o fuori: la semifinale è fissata per il 26, l’eventuale, decisiva finale per il 31.

In questa corsa a 16 squadre per soli quattro posti disponibili, l’Italia parte però da una posizione di netto vantaggio. Grazie al suo ranking FIFA, avrà la certezza di essere inserita nella prima fascia al momento del sorteggio. Questo garantisce di giocare la semifinale in casa, un fattore non da poco in una gara secca.

Il meccanismo dei playoff è articolato. Le dodici nazionali che hanno chiuso i gironi al secondo posto vengono suddivise in tre fasce in base alla classifica FIFA di novembre. A queste si aggiunge una quarta fascia, composta dalle quattro migliori vincitrici dei gironi di Nations League 2024-2025 che non si sono qualificate direttamente.

Allo stato attuale, la situazione delle fasce è la seguente:

Prima fascia: Italia , Turchia, Ucraina e Polonia.

, Turchia, Ucraina e Polonia. Quarta fascia (le possibili avversarie dell’Italia in semifinale): Galles, Romania, Svezia e Irlanda del Nord.

Le altre due fasce, che daranno vita all’altro percorso, sono così composte: