Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: calendario e risultati

Sedici Nazionali affiliate all’UEFA parteciperanno ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti: Qualificazioni Mondiali 2026 Europa

L’Europa esprimerà 16 delle 48 Nazionali finaliste che parteciperanno ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: lo scorso venerdì 13 dicembre 2024 a Zurigo, in Svizzera, le 54 Nazionali iscritte alla UEFA (la Russia sarà ancora esclusa) sono state suddivise in 12 gironi da 4 e 5 squadre ciascuno.

Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2026 Europa

Il sorteggio per la fase a gironi delle Qualificazioni Mondiali 2026 Europa si è svolto il 13 dicembre 2024 a mezzogiorno a Zurigo, in Svizzera.

Si è deciso di dividere le 54 nazionali che partecipano alle qualificazioni in 12 gruppi: sei gironi (gruppi A-F) saranno dunque composti da quattro squadre e sei gironi (gruppi G–L) da cinque squadre.

COME SI È SVOLTO IL SORTEGGIO

Le 54 squadre sono state suddivise in cinque fasce in base alla classifica mondiale della FIFA di novembre 2024, dopo la conclusione della fase a gironi della UEFA Nations League 2024-2025. Le prime quattro fasce contenevano dodici squadre, mentre la quinta conteneva sei squadre. Le seguenti limitazioni sono state applicate con l’assistenza del computer:

Finaliste della UEFA Nations League: le quattro squadre che partecipano alla fase finale della UEFA Nations League 2024-2025 saranno sorteggiate in un girone con quattro squadre (Gruppi A–F).

le quattro squadre che partecipano alla fase finale della UEFA Nations League 2024-2025 saranno sorteggiate in un girone con quattro squadre (Gruppi A–F). Scontri vietati: per motivi politici le partite tra le seguenti coppie di squadre sono considerate scontri vietati, e perciò le due squadre non saranno inserite nello stesso gruppo: Bielorussia-Ucraina, Gibilterra-Spagna, Kosovo-Bosnia-Erzegovina e Kosovo-Serbia.

per motivi politici le partite tra le seguenti coppie di squadre sono considerate scontri vietati, e perciò le due squadre non saranno inserite nello stesso gruppo: Bielorussia-Ucraina, Gibilterra-Spagna, Kosovo-Bosnia-Erzegovina e Kosovo-Serbia. Luoghi invernali: un massimo di due squadre le cui sedi sono identificate come ad alto o medio rischio di condizioni invernali rigide possono essere inserite in ciascun gruppo: Estonia, Fær Øer, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania e Norvegia. Fær Øer e Islanda sono identificate ad alto rischio di condizioni invernali rigide, quindi non possono ospitare partite a marzo o novembre, e di conseguenza non possono essere sorteggiate insieme; per le altre sedi viene previsto il minor numero possibile di partite casalinghe a marzo e a novembre.

un massimo di due squadre le cui sedi sono identificate come ad alto o medio rischio di condizioni invernali rigide possono essere inserite in ciascun gruppo: Estonia, Fær Øer, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania e Norvegia. Fær Øer e Islanda sono identificate ad alto rischio di condizioni invernali rigide, quindi non possono ospitare partite a marzo o novembre, e di conseguenza non possono essere sorteggiate insieme; per le altre sedi viene previsto il minor numero possibile di partite casalinghe a marzo e a novembre. Lunghe trasferte: in ogni gruppo è possibile inserire un massimo di una coppia di squadre identificate con una distanza di trasferta eccessiva: Azerbaijan con Gibilterra, Islanda e Portogallo; Islanda con Armenia e Cipro; Kazakistan con Andorra, Inghilterra, Francia, Gibilterra, Islanda, Malta, Irlanda del Nord, Portogallo, Irlanda, Scozia, Spagna e Galles.

FASCIA 1 (TESTE DI SERIE)

I risultati della Nations League sono serviti anche a determinare la Fascia 1 con le teste di serie in vista del sorteggio per le qualificazioni al Mondiale delle Nazionali europee. Sono state designate come teste di serie, infatti, le 8 squadre che si sono qualificate ai quarti (le prime due di ognuno dei 4 gironi della Lega A) più le migliori quattro del ranking Fifa di novembre che non sono arrivate nelle prime due del proprio gruppo.

L’Italia di Luciano Spalletti, con il secondo posto alle spalle della Francia, ha partecipato al sorteggio come testa di serie.

Portogallo (1° nel suo girone Nations League)

(1° nel suo girone Nations League) Croazia (2° nel suo girone Nations League)

(2° nel suo girone Nations League) Francia (1ª nel suo girone Nations League)

(1ª nel suo girone Nations League) ITALIA (2ª nel suo girone Nations League)

(2ª nel suo girone Nations League) Germania (1ª nel suo girone Nations League)

(1ª nel suo girone Nations League) Olanda (2ª nel suo girone Nations League)

(2ª nel suo girone Nations League) Spagna (1ª nel suo girone Nations League)

(1ª nel suo girone Nations League) Danimarca (2ª nel suo girone Nations League)

(2ª nel suo girone Nations League) Inghilterra (per ranking Fifa)

(per ranking Fifa) Belgio (per ranking Fifa)

(per ranking Fifa) Svizzera (per ranking Fifa)

(per ranking Fifa) Austria (per ranking Fifa)

FASCIA 2

Ucraina

Svezia

Turchia

Galles

Ungheria

Serbia

Polonia

Grecia

Romania

Slovacchia

Repubblica Ceca

Norvegia

FASCIA 3

Scozia

Slovenia

Irlanda

Albania

Macedonia del Nord

Georgia

Finlandia

Islanda

Irlanda del Nord

Montenegro

Bosnia

Israele

FASCIA 4

Bulgaria

Lussemburgo

Bielorussia

Armenia

Kosovo

Kazakistan

Azerbaigian

Estonia

Cipro

Far Øer

Lettonia

Lituania

FASCIA 5

Moldavia

Malta

Andorra

Gibilterra

Liechtenstein

San Marino

Gironi Qualificazioni Mondiali 2026 Europa

GRUPPO A

Vincente Germania-ITALIA

Slovacchia

Irlanda del Nord

Lussemburgo

GRUPPO B

Svizzera

Svezia

Slovenia

Kosovo

GRUPPO C

Perdente Portogallo-Danimarca

Grecia

Scozia

Bielorussia

GRUPPO D

Vincente Francia-Croazia

Ucraina

Islanda

Azerbaijan

GRUPPO E

Vincente Spagna-Olanda

Turchia

Georgia

Bulgaria

GRUPPO F

Vincente Portogallo-Danimarca

Ungheria

Irlanda

Armenia

GRUPPO G

Perdente Spagna-Olanda

Polonia

Finlandia

Lituania

Malta

GRUPPO H

Austria

Romania

Bosnia-Erzegovina

Cipro

San Marino

GRUPPO I

Perdente Germania-ITALIA

Norvegia

Israele

Estonia

Moldavia

GRUPPO J

Belgio

Galles

Macedonia del Nord

Kazakistan

Liechtenstein

GRUPPO K

Inghilterra

Serbia

Albania

Lettonia

Andorra

GRUPPO L

Perdente Francia-Croazia

Repubblica Ceca

Montenegro

Isole Far Øer

Gibilterra

Chi si qualifica ai Mondiali 2026?

Le prime classificate dei 12 gironi espressi dal sorteggio di Zurigo si qualificheranno direttamente alla fase finale dei Mondiali 2026 ;

dei 12 gironi espressi dal sorteggio di Zurigo si qualificheranno dei ; I restanti 4 posti verranno assegnati tramite spareggi (“semifinali” e “finali”) tra le 12 seconde classificate e 4 formazioni dalla UEFA Nations League 2024/2025, esattamente le quattro vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024/2025 con più punti che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni europee al primo o al secondo posto. Le 16 squadre verranno sorteggiate in quattro percorsi di spareggio, con quattro squadre ciascuno. Gli spareggi prevedono semifinali in gara unica seguite da finali in gara unica nella stessa sosta per le nazionali a marzo 2026.

Date Qualificazioni Mondiali 2026 Europa

Le squadre sorteggiate in gironi da cinque inizieranno le qualificazioni a marzo, mentre quelle nei gironi da quattro cominceranno a settembre. Tutti i gironi si concluderanno in ogni caso nel mese di novembre 2025.

1ª Giornata: 21-22 marzo 2025

2ª Giornata: 24-25 marzo 2025

3ª Giornata: 6-7 giugno 2025

4ª Giornata: 9-10 giugno 2025

5ª Giornata: 4-6 settembre 2025

6ª Giornata: 7-9 settembre 2025

7ª Giornata: 9-11 ottobre 2025

8ª Giornata: 12-14 ottobre 2025

9ª Giornata: 13-15 novembre 2025

10ª Giornata: 16-18 novembre 2025

Spareggi: semifinali – 26 marzo 2026; finali – 31 marzo 2026

Calendario Qualificazioni Mondiali 2026 Europa

GRUPPO A

1ª Giornata

Giovedì 4 settembre 2025, ore 20.45, Vincente Germania-ITALIA-Slovacchia

Giovedì 4 settembre 2025, ore 20.45, Lussemburgo-Irlanda del Nord

2ª Giornata

Domenica 7 settembre 2025, ore 20.45, Vincente Germania-ITALIA-Irlanda del Nord

Domenica 7 settembre 2025, ore 20.45, Lussemburgo-Slovacchia

3ª Giornata

Venerdì 10 ottobre 2025, ore 20.45, Vincente Germania-ITALIA-Lussemburgo

Venerdì 10 ottobre 2025, ore 20.45, Irlanda del Nord-Slovacchia

4ª Giornata

Lunedì 13 ottobre 2025, ore 20.45, Irlanda del Nord-Vincente Germania-ITALIA

Lunedì 13 ottobre 2025, ore 20.45, Slovacchia-Lussemburgo

5ª Giornata

Venerdì 14 novembre 2025, ore 20.45, Lusemburgo-Vincente Germania-ITALIA

Venerdì 14 novembre 2025, ore 20.45, Slovacchia-Irlanda del Nord

6ª Giornata

Lunedì 17 novembre 2025, ore 20.45, Irlanda del Nord-Lussemburgo

Lunedì 17 novembre 2025, ore 20.45, Vincente Germania-ITALIA-Slovacchia

GRUPPO B

1ª Giornata

Venerdì 5 settembre 2025, ore 20.45, Svizzera-Kosovo

Venerdì 5 settembre 2025, ore 20.45, Slovenia-Svezia

2ª Giornata

Lunedì 8 settembre 2025, ore 20.45, Kosovo-Svezia

Lunedì 8 settembre 2025, ore 20.45, Svizzera-Slovenia

3ª Giornata

Venerdì 10 ottobre 2025, ore 20.45, Svezia-Svizzera

Venerdì 10 ottobre 2025, ore 20.45, Kosovo-Slovenia

4ª Giornata

Lunedì 13 ottobre 2025, ore 20.45, Svezia-Kosovo

Lunedì 13 ottobre 2025, ore 20.45, Slovenia-Svizzera

5ª Giornata

Sabato 15 novembre 2025, ore 20.45, Svizzera-Svezia

Sabato 15 novembre 2025, ore 20.45, Slovenia-Kosovo

6ª Giornata

Martedì 18 novembre 2025, ore 20.45, Svezia-Slovenia

Martedì 18 novembre 2025, ore 20.45, Kosovo-Svizzera

GRUPPO C

1ª Giornata

Venerdì 5 settembre 2025, ore 20.45, Perdente Portogallo-Danimarca-Scozia

Venerdì 5 settembre 2025, ore 20.45, Grecia-Bielorussia

2ª Giornata

Lunedì 8 settembre 2025, ore 20.45, Bielorussia-Scozia

Lunedì 8 settembre 2025, ore 20.45, Grecia-Perdente Portogallo-Danimarca

3ª Giornata

Giovedì 9 ottobre 2025, ore 20.45, Scozia-Grecia

Giovedì 9 ottobre 2025, ore 20.45, Bielorussia-Perdente Portogallo-Danimarca

4ª Giornata

Domenica 12 ottobre 2025, ore 18.00, Scozia-Bielorussia

Domenica 12 ottobre 2025, ore 20.45, Perdente Portogallo-Danimarca-Grecia

5ª Giornata

Sabato 15 novembre 2025, ore 20.45, Perdente Portogallo-Danimarca-Bielorussia

Sabato 15 novembre 2025, ore 20.45, Grecia-Scozia

6ª Giornata

Martedì 18 novembre 2025, ore 20.45, Scozia-Perdente Portogallo-Danimarca

Martedì 18 novembre 2025, ore 20.45, Bielorussia-Grecia

GRUPPO D

1ª Giornata

Venerdì 5 settembre, ore 20.45, Ucraina-Vincente Francia-Croazia

Venerdì 5 settembre, ore 20.45, Islanda-Azerbaijan

2ª Giornata

Martedì 9 settembre, ore 18.00, Azerbaijan-Ucraina

Martedì 9 settembre, ore 20.45, Vincente Francia-Croazia-Islanda

3ª Giornata

Venerdì 10 ottobre 2025, ore 20.45, Vincente Francia-Croazia-Azerbaijan

Venerdì 10 ottobre 2025, ore 20.45, Islanda-Ucraina

4ª Giornata

Lunedì 13 ottobre 2025, ore 20.45, Islanda-Vincente Francia-Croazia

Lunedì 13 ottobre 2025, ore 20.45, Ucraina-Azerbaijan

5ª Giornata

Giovedì 13 novembre 2025, ore 18.00, Azerbaijan-Islanda

Giovedì 13 novembre 2025, ore 20.45, Vincente Francia-Croazia-Ucraina

6ª Giornata

Domenica 16 novembre 2025, ore 18.00, Ucraina-Islanda

Domenica 16 novembre 2025, ore 20.45, Azerbaijan-Vincente Francia-Croazia

GRUPPO E

1ª Giornata

Giovedì 4 settembre 2025, ore 18.00, Georgia-Turchia

Giovedì 4 settembre 2025, ore 20.45, Bulgaria-Vincente Spagna-Olanda

2ª Giornata

Domenica 7 settembre 2025, ore 15.00, Georgia-Bulgaria

Domenica 7 settembre 2025, ore 20.45, Turchia-Vincente Spagna-Olanda

3ª Giornata

Sabato 11 ottobre 2025, ore 20.45, Vincente Spagna-Olanda-Georgia

Sabato 11 ottobre 2025, ore 20.45, Bulgaria-Turchia

4ª Giornata

Martedì 14 ottobre 2025, ore 20.45, Vincente Spagna-Olanda-Bulgaria

Martedì 14 ottobre 2025, ore 20.45, Turchia-Georgia

5ª Giornata

Sabato 15 novembre 2025, ore 18.00, Turchia-Bulgaria

Sabato 15 novembre 2025, ore 20.45, Georgia-Vincente Spagna-Olanda

6ª Giornata

Martedì 18 novembre 2025, ore 20.45, Bulgaria-Georgia

Martedì 18 novembre 2025, ore 20.45, Vincente Spagna-Olanda-Turchia

GRUPPO F

1ª Giornata

Sabato 6 settembre 2025, ore 18.00, Armenia-Vincente Portogallo-Danimarca

Sabato 6 settembre 2025, ore 20.45, Irlanda-Ungheria

2ª Giornata

Martedì 9 settembre 2025, ore 18.00, Armenia-Irlanda

Martedì 9 settembre 2025, ore 20.45, Ungheria-Vincente Portogallo-Danimarca

3ª Giornata

Sabato 11 ottobre 2025, ore 18.00, Ungheria-Armenia

Sabato 11 ottobre 2025, ore 20.45, Vincente Portogallo-Danimarca-Irlanda

4ª Giornata

Martedì 14 ottobre 2025, ore 20.45, Vincente Portogallo-Danimarca-Ungheria

Martedì 14 ottobre 2025, ore 20.45, Irlanda-Armenia

5ª Giornata

Giovedì 13 novembre 2025, ore 18.00, Armenia-Ungheria

Giovedì 13 novembre 2025, ore 20.45, Irlanda-Vincente Portogallo-Danimarca

6ª Giornata

Domenica 16 novembre 2025, ore 15.00, Ungheria-Irlanda

Domenica 16 novembre 2025, ore 15.00, Vincente Portogallo-Danimarca-Armenia

GRUPPO G

1ª Giornata

Venerdì 21 marzo 2025, ore 20.45, Polonia-Lituania

Venerdì 21 marzo 2025, ore 20.45, Malta-Finlandia

2ª Giornata

Lunedì 24 marzo 2025, ore 18.00, Lituania-Finlandia

Lunedì 24 marzo 2025, ore 20.45, Polonia-Malta

3ª Giornata

Sabato 7 giugno 2025, ore 18.00, Malta-Lituania

Sabato 7 giugno 2025, ore 20.45, Finlandia-Perdente Spagna-Olanda

4ª Giornata

Martedì 10 giugno 2025, ore 20.45, Finlandia-Polonia

Martedì 10 giugno 2025, ore 20.45, Perdente Spagna-Olanda-Malta

5ª Giornata

Giovedì 4 settembre 2025, ore 18.00, Lituania-Malta

Giovedì 4 settembre 2025, ore 20.45, Perdente Spagna-Olanda-Polonia

6ª Giornata

Domenica 7 settembre 2025, orario da definire, Lituania-Perdente Spagna-Olanda

Domenica 7 settembre 2025, ore 20.45, Polonia-Finlandia

7ª Giornata

Giovedì 9 ottobre 2025, ore 18.00, Finlandia-Lituania

Giovedì 9 ottobre 2025, ore 20.45, Malta-Perdente Spagna-Olanda

8ª Giornata

Domenica 12 ottobre 2025, orario da definire, Perdente Spagna-Olanda-Finlandia

Domenica 12 ottobre 2025, ore 20.45, Lituania-Polonia

9ª Giornata

Venerdì 14 novembre 2025, ore 18.00, Finlandia-Malta

Venerdì 14 novembre 2025, ore 20.45, Polonia-Perdente Spagna-Olanda

10ª Giornata

Lunedì 17 novembre 2025, ore 20.45, Malta-Polonia

Lunedì 17 novembre 2025, ore 20.45, Perdente Spagna-Olanda-Lituania

GRUPPO H

1ª Giornata

Venerdì 21 marzo 2025, ore 18.00, Cipro-San Marino

Venerdì 21 marzo 2025, ore 20.45, Romania-Bosnia-Erzegovina

2ª Giornata

Lunedì 24 marzo 2025, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Cipro

Lunedì 24 marzo 2025, ore 20.45, San Marino-Romania

3ª Giornata

Sabato 7 giugno 2025, ore 15.00, Bosnia-Erzegovina-San Marino

Sabato 7 giugno 2025, ore 20.45, Austria-Romania

4ª Giornata

Martedì 10 giugno 2025, ore 20.45, Romania-Cipro

Martedì 10 giugno 2025, ore 20.45, San Marino-Austria

5ª Giornata

Sabato 6 settembre 2025, ore 20.45, San Marino-Bosnia-Erzegovina

Sabato 6 settembre 2025, ore 20.45, Austria-Cipro

6ª Giornata

Martedì 9 settembre 2025, ore 20.45, Cipro-Romania

Martedì 9 settembre 2025, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Austria

7ª Giornata

Giovedì 9 ottobre 2025, ore 20.45, Cipro-Bosnia-Erzegovina

Giovedì 9 ottobre 2025, ore 20.45, Austria-San Marino

8ª Giornata

Domenica 12 ottobre 2025, ore 15.00, San Marino-Cipro

Domenica 12 ottobre 2025, ore 20.45, Romania-Austria

9ª Giornata

Sabato 15 novembre 2025, ore 18.00, Cipro-Austria

Sabato 15 novembre 2025, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Romania

10ª Giornata

Martedì 18 novembre 2025, ore 20.45, Austria-Bosnia-Erzegovina

Martedì 18 novembre 2025, ore 20.45, Romania-San Marino

GRUPPO I

1ª Giornata

Sabato 22 marzo 2025, ore 18.00, Moldavia-Norvegia

Sabato 22 marzo 2025, ore 20.45, Israele-Estonia

2ª Giornata

Martedì 25 marzo 2025, ore 18.00, Moldavia-Estonia

Martedì 25 marzo 2025, ore 20.45, Israele-Norvegia

3ª Giornata

Venerdì 6 giugno 2025, ore 18.00, Norvegia-Perdente Germania-ITALIA

Venerdì 6 giugno 2025, ore 20.45, Estonia-Israele

4ª Giornata

Lunedì 9 giugno 2025, ore 20.45, Perdente Germania-ITALIA-Moldavia

Lunedì 9 giugno 2025, ore 20.45, Estonia-Norvegia

5ª Giornata

Venerdì 5 settembre 2025, ore 20.45, Moldavia-Israele

Venerdì 5 settembre 2025, ore 20.45, Perdente Germania-Italia-Estonia

6ª Giornata

Lunedì 8 settembre 2025, ore 20.45, Israele-Perdente Germania-ITALIA

Martedì 9 settembre 2025, ore 20.45, Norvegia-Moldavia

7ª Giornata

Sabato 11 ottobre 2025, ore 18.00, Norvegia-Israele

Sabato 11 ottobre 2025, ore 20.45, Estonia-Perdente Germania-ITALIA

8ª Giornata

Martedì 14 ottobre 2025, ore 18.00, Estonia-Moldavia

Martedì 14 ottobre 2025, ore 20.45, Perdente Germania-ITALIA-Israele

9ª Giornata

Giovedì 13 novembre 2025, ore 18.00, Norvegia-Estonia

Giovedì 13 novembre 2025, ore 20.45, Moldavia-Perdente Germania-ITALIA

10ª Giornata

Domenica 16 novembre 2025, ore 20.45, Perdente Germania-ITALIA-Norvegia

Domenica 16 novembre 2025, ore 20.45, Israele-Moldavia

GRUPPO J

1ª Giornata

Sabato 22 marzo 2025, ore 15.00, Liechtenstein-Macedonia del Nord

Sabato 22 marzo 2025, ore 20.45, Galles-Kazakistan

2ª Giornata

Martedì 25 marzo 2025, ore 20.45, Macedonia del Nord-Galles

Martedì 25 marzo 2025, ore 20.45, Liechtenstein-Kazakistan

3ª Giornata

Venerdì 6 giugno 2025, ore 20.45, Galles-Liechtenstein

Venerdì 6 giugno 2025, ore 20.45, Macedonia del Nord-Belgio

4ª Giornata

Lunedì 9 giugno 2025, ore 16.00, Kazakistan-Macedonia del Nord

Lunedì 9 giugno 2025, ore 20.45, Belgio-Galles

5ª Giornata

Giovedì 4 settembre 2025, ore 16.00, Kazakistan-Galles

Giovedì 4 settembre 2025, ore 20.45, Liechtenstein-Belgio

6ª Giornata

Domenica 7 settembre 2025, ore 18.00, Macedonia del Nord-Liechtenstein

Domenica 7 settembre 2025, ore 20.45, Belgio-Kazakistan

7ª Giornata

Venerdì 10 ottobre 2025, ore 16.00, Kazakistan-Liechtenstein

Venerdì 10 ottobre 2025, ore 20.45, Belgio-Macedonia del Nord

8ª Giornata

Lunedì 13 ottobre 2025, ore 20.45, Galles-Belgio

Lunedì 13 ottobre 2025, ore 20.45, Macedonia del Nord-Kazakistan

9ª Giornata

Sabato 15 novembre 2025, ore 15.00, Kazakistan-Belgio

Sabato 15 novembre 2025, ore 18.00, Liechtenstein-Galles

10ª Giornata

Martedì 18 novembre 2025, ore 20.45, Galles-Macedonia del Nord

Martedì 18 novembre 2025, ore 20.45, Belgio-Liechtenstein

GRUPPO K

1ª Giornata

Venerdì 21 marzo 2025, ore 20.45, Inghilterra-Albania

Venerdì 21 marzo 2025, ore 20.45, Andorra-Lettonia

2ª Giornata

Lunedì 24 marzo 2025, ore 20.45, Inghilterra-Lettonia

Lunedì 24 marzo 2025, ore 20.45, Albania-Andorra

3ª Giornata

Sabato 7 giugno 2025, ore 18.00, Andorra-Inghilterra

Sabato 7 giugno 2025, ore 20.45, Albania-Serbia

4ª Giornata

Martedì 10 giugno 2025, ore 20.45, Serbia-Andorra

Martedì 10 giugno 2025, ore 20.45, Lettonia-Albania

5ª Giornata

Sabato 6 settembre 2025, ore 15.00, Lettonia-Serbia

Sabato 6 settembre 2025, ore 18.00, Inghilterra-Andorra

6ª Giornata

Martedì 9 settembre 2025, ore 20.45, Serbia-Inghilterra

Martedì 9 settembre 2025, ore 20.45, Albania-Lettonia

7ª Giornata

Sabato 11 ottobre 2025, ore 15.00, Lettonia-Andorra

Sabato 11 ottobre 2025, ore 20.45, Serbia-Albania

8ª Giornata

Martedì 14 ottobre 2025, ore 20.45, Lettonia-Inghilterra

Martedì 14 ottobre 2025, ore 20.45, Andorra-Serbia

9ª Giornata

Giovedì 13 novembre 2025, ore 20.45, Andorra-Albania

Giovedì 13 novembre 2025, ore 20.45, Inghilterra-Serbia

10ª Giornata

Domenica 16 novembre 2025, ore 18.00, Serbia-Lettonia

Domenica 16 novembre 2025, ore 18.00, Albania-Inghilterra

GRUPPO L

1ª Giornata

Sabato 22 marzo 2025, ore 18.00, Montenegro-Gibilterra

Sabato 22 marzo 2025, ore 20.45, Repubblica Ceca-Isole Far Øer

2ª Giornata

Martedì 25 marzo 2025, ore 20.45, Montenegro-Isole Far Øer

Martedì 25 marzo 2025, ore 20.45, Gibilterra-Repubblica Ceca

3ª Giornata

Venerdì 6 giugno 2025, ore 20.45, Repubblica Ceca-Montenegro

Venerdì 6 giugno 2025, ore 20.45, Gibilterra-Perdente Francia-Croazia

4ª Giornata

Lunedì 9 giugno 2025, ore 20.45, Perdente Francia-Croazia-Repubblica Ceca

Martedì 10 giugno 2025, ore 20.45, Isole Far Øer-Gibilterra

5ª Giornata

Venerdì 5 settembre 2025, ore 20.45, Montenegro-Repubblica Ceca

Venerdì 5 settembre 2025, ore 20.45, Isole Far Øer-Perdente Francia-Croazia

6ª Giornata

Lunedì 8 settembre 2025, ore 20.45, Gibilterra-Isole Far Øer

Lunedì 8 settembre 2025, ore 20.45, Perdente Francia-Croazia-Montenegro

7ª Giornata

Giovedì 9 ottobre 2025, ore 20.45, Repubblica Ceca-Perdente Francia-Croazia

Giovedì 9 ottobre 2025, ore 20.45, Isole Far Øer-Montenegro

8ª Giornata

Domenica 12 ottobre 2025, ore 18.00, Isole Far Øer-Repubblica Ceca

Domenica 12 ottobre 2025, ore 20.45, Perdente Francia-Croazia-Gibilterra

9ª Giornata

Venerdì 14 novembre 2025, ore 20.45, Gibilterra-Montenegro

Venerdì 14 novembre 2025, ore 20.45, Perdente Francia-Croazia-Isole Far Øer

10ª Giornata

Lunedì 17 novembre 2025, ore 20.45, Repubblica Ceca-Gibilterra

Lunedì 17 novembre 2025, ore 20.45, Montenegro-Perdente Francia-Croazia