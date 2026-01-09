Mercato Juve, nuova idea per l’attacco: nel mirino Ferreira Carrasco, le ultime sul belga

Mercato Juve, nuova idea per rinforzare l’attacco: nel mirino spunta Ferreira Carrasco, i dettagli sulla trattativa per il belga

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato invernale alla ricerca di un rinforzo chiave per completare il reparto offensivo. L’obiettivo principale resta il ritorno di Federico Chiesa, considerato dalla dirigenza il profilo ideale per aggiungere velocità e imprevedibilità alla manovra. Tuttavia, la trattativa si sta rivelando complessa: il club inglese non ha ancora dato segnali di apertura e mantiene una posizione rigida, rallentando il piano delineato dall’amministratore delegato Comolli. Per evitare di restare bloccata, la società bianconera sta valutando alternative di livello internazionale.

Come riportato da Fabrizio Romano su X, una nuova opportunità arriva dall’Arabia Saudita: Yannick Ferreira Carrasco potrebbe lasciare l’Al Shabab già a gennaio. L’esterno belga ha espresso la volontà di cambiare aria e il suo nome è stato immediatamente attenzionato da diversi top club europei. Tra questi c’è anche la Juventus, che ha iniziato a informarsi per capire la fattibilità economica dell’operazione.

Al momento non si può parlare di una trattativa avviata, ma di un interesse concreto in una fase esplorativa, mentre altre società europee hanno già chiesto informazioni. Carrasco rappresenterebbe una soluzione immediata per Luciano Spalletti, alla ricerca di esterni capaci di garantire qualità su tutta la fascia. Se la pista Chiesa dovesse complicarsi ulteriormente, il belga potrebbe rapidamente diventare una delle opzioni principali. La Juve osserva entrambe le situazioni con attenzione, consapevole che la concorrenza per Carrasco sarà comunque molto forte.

