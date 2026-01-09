Mercato Juventus, si allarga la lista degli obiettivi: oltre a Chiesa, Maldini e Carrasco nel mirino un giocatore della Fiorentina

Mercato Juventus, Sky rilancia: oltre ai nomi di Chiesa, Maldini e Carrasco emerge anche la pista Gudmundsson

La Juventus è al lavoro per completare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti, con una priorità chiara: trovare un’alternativa credibile a Kenan Yildiz. Il talento turco è ormai un punto fermo della squadra, ma la necessità di gestirne minutaggio ed energie in vista di una seconda parte di stagione particolarmente intensa spinge la dirigenza a cercare un profilo di qualità disponibile in prestito.

Il nodo Chiesa

Il nome più affascinante resta quello di Federico Chiesa. L’esterno italiano sta vivendo un periodo complicato al Liverpool, dove non è riuscito a imporsi con continuità, e vedrebbe di buon occhio un ritorno a Torino. Tuttavia, la trattativa appare complessa: i Reds non sembrano intenzionati ad accettare un prestito, preferendo una cessione definitiva per rientrare dall’investimento fatto in estate.

Le alternative: Maldini, Carrasco e Gudmundsson

Di fronte alla rigidità del Liverpool, la Juventus sta valutando altre soluzioni, come riportato da Sky Sport. Il nome più caldo è quello di Daniel Maldini: il classe 2001, lanciato in Nazionale proprio da Spalletti, gode della piena fiducia di François Modesto, oggi responsabile dell’area tecnica bianconera e già suo estimatore ai tempi del Monza. Tra le opzioni più esperte c’è Yannick Carrasco, attualmente all’Al-Shabab: il belga vuole tornare in Europa e la sua duttilità lo renderebbe un profilo ideale per gli schemi di Spalletti. Più complicata invece la pista che porta ad Albert Gudmundsson: la Fiorentina considera l’islandese incedibile a stagione in corso.

La Juventus continuerà a monitorare tutte queste soluzioni nei prossimi giorni, alla ricerca dell’occasione giusta per consegnare a Spalletti un rinforzo capace di garantire freschezza senza stravolgere gli equilibri del gruppo.

