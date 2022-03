Juventus, futuro in bilico per Kean: le ultime

Futuro in bilico quello di Moise Kean alla Juventus? I bianconeri, non convinti dalle prestazioni dell’attaccante, valutano le loro mosse

Moise Kean non sta convincendo la Juventus nel suo ritorno in bianconero in estate. Arrivato in prestito biennale dall’Everton, la dirigenza starebbe valutando il futuro dell’attaccante.

Cherubini, come riporta il Corriere dello Sport, starebbe cercando una soluzione con l’Everton per risolvere gli accordi presi in precedenza.