Mercato Juve, asse rovente col Milan: ipotesi scambio tra Loftus Cheek e Gatti! Il piano di Ottolini e l’incastro da trovare con Tare

L’inverno del calciomercato rischia di diventare bollente sull’asse Torino-Milano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Juventus e Milan stanno lavorando sottotraccia a una clamorosa operazione di scambio che coinvolgerebbe due pedine fondamentali: Ruben Loftus-Cheek e Federico Gatti. L’idea, nata da esigenze tattiche speculari, è sul tavolo dei dirigenti, con i Direttori Sportivi Marco Ottolini e Igli Tare incaricati di trovare la quadratura del cerchio sulla base di prestiti semestrali fino al termine della stagione.

Il piano di Comolli e le richieste di Spalletti

Tutto nasce da un vertice andato in scena alla Continassa. Damien Comolli, responsabile delle strategie di mercato bianconere, ha incontrato lo staff tecnico per fare il punto della situazione. Luciano Spalletti, attuale allenatore della Vecchia Signora, ha espresso richieste precise: serve fisicità in mezzo al campo. L’arretramento tattico dell’olandese Teun Koopmeiners sulla linea difensiva ha creato una falla in mediana che necessita di un “clone” di McKennie. Il profilo ideale è proprio quello di Loftus-Cheek: il possente centrocampista inglese, che il 23 gennaio compirà 30 anni, è un vecchio pallino del tecnico di Certaldo e garantirebbe quella duttilità necessaria per agire sia da interno che da trequartista, come fatto da Miretti a Reggio Emilia.

Gatti ritrova Allegri: obiettivo Mondiale 2026

Sul fronte opposto, il Milan ha bisogno di blindare la retroguardia. Massimiliano Allegri, ora alla guida del Diavolo, riabbraccerebbe volentieri Federico Gatti. Il difensore centrale, reduce da un’operazione al menisco e chiuso a Torino dall’esplosione di altre gerarchie (su tutte il recupero di Bremer), è un “pretoriano” di Max, che ne apprezza la marcatura e la grinta. A spingere per la fumata bianca sono le motivazioni personali dei protagonisti, entrambe legate al sogno Mondiali 2026. L’inglese deve giocare con continuità per convincere il CT Thomas Tuchel a portarlo negli Stati Uniti; l’italiano deve ritrovare il campo per strappare una convocazione a Gennaro Gattuso in vista dei delicati playoff di marzo contro l’Irlanda del Nord. Se la pista per la punta (si monitora sempre Lorenzo Lucca) resta in stand-by in attesa di capire i tempi di Vlahovic, lo scambio di prestiti tra le due storiche rivali sembra l’incastro perfetto per il presente.