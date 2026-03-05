Mercato Juve: il futuro in Europa deciderà gli acquisti in entrata. Ecco gli obiettivi per il centrocampo

Mercato Juve, il destino della stagione europea condiziona gli acquisti che potrebbero cambiare le sorti del centrocampo bianconero

Il futuro della Juventus è profondamente legato al ritorno sul palcoscenico continentale più prestigioso. Mentre Kenan Yildiz e Weston McKennie hanno già rinnovato per sposare il nuovo progetto sportivo, e Luciano Spalletti si appresta a compiere lo stesso passo, la programmazione della rosa rimane in gran parte vincolata a un obiettivo specifico: la qualificazione alla Champions League. Giocare il torneo internazionale non rappresenta semplicemente un vanto sportivo, ma costituisce un’esigenza economica fondamentale in grado di variare la disponibilità di spesa di circa sessanta-settanta milioni di euro, secondo le analisi riportate da La Gazzetta dello Sport.

Raggiungere il quarto posto in graduatoria, un piazzamento attualmente detenuto dalla Roma che mantiene un vantaggio di quattro punti, risulterebbe determinante. Questo traguardo concederebbe a Damien Comolli la libertà di manovra necessaria per trattare atleti di grandissimo livello internazionale. Attualmente, le preferenze per rafforzare la linea mediana ricadono su Sandro Tonali, Bernardo Silva e Leon Goretzka. Questi tre colpi di altissimo profilo aumenterebbero in maniera esponenziale il tasso tecnico della formazione a disposizione dello staff, ma ogni offensiva economica è rigorosamente legata alle entrate garantite dall’ente della Champions League.

In caso di mancato accesso al torneo europeo, l’orizzonte del club bianconero muterebbe radicalmente, costringendo la dirigenza a scandagliare alternative decisamente meno sicure. Un simile scenario comporterebbe il pericolo concreto di incappare in investimenti non fruttuosi, ricalcando le difficoltà operative recentemente emerse nella gestione dell’affare Openda. Di conseguenza, il cammino di Spalletti nelle ultime undici giornate di campionato assume un duplice valore. Non è in ballo unicamente la posizione finale nel torneo nazionale, ma si decide in modo diretto il reale spessore della squadra della prossima annata agonistica, definendo con precisione le reali ambizioni di vertice dell’intero gruppo.