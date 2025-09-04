Mercato Juventus, il futuro di Vlahovic tra rinnovo e addio: stagione decisiva per l’attaccante serbo. Le ultimissime

Il destino di Dusan Vlahovic, 24 anni, centravanti serbo e numero 9 della Juventus, si decide in questa stagione. L’ex Fiorentina, arrivato a Torino nel gennaio 2022 come colpo di mercato di prospettiva, è entrato nell’ultimo anno di contratto con il club bianconero. Nonostante l’arrivo di nuovi rinforzi offensivi come Edon Zhegrova (esterno kosovaro ex Lille) e Loïs Openda (attaccante belga ex Lipsia), Vlahovic resta una pedina importante per l’allenatore Igor Tudor, tecnico croato noto per il suo calcio intenso e fisico.

Pur non essendo più il riferimento offensivo principale dopo l’arrivo di Jonathan David (punta canadese ex Lille), Vlahovic continua a incidere nei momenti chiave. Il gol realizzato contro il Genoa, sottolineato da Gazzetta.it, ha confermato la sua capacità di essere decisivo anche partendo dalle rotazioni.

Gestione Tudor e mercato in stand-by

Tudor ha saputo mantenere Vlahovic coinvolto, nonostante le insistenti voci di mercato estive. La Juventus, infatti, aveva valutato la sua cessione, ma nessuna offerta ha soddisfatto le richieste economiche del club. Così, il serbo è rimasto a disposizione, pronto a essere un’arma in più nella corsa agli obiettivi stagionali.

Contratto in scadenza e incognita gennaio

Il contratto di Vlahovic scade a giugno 2026, ma già da gennaio il giocatore potrà firmare un pre-accordo con un’altra squadra. Il suo agente, Darko Ristic, ha ricevuto manifestazioni di interesse da diversi club europei, ma al momento non ci sono trattative avanzate. La Juventus dovrà affrontare questa situazione delicata nei prossimi mesi, valutando se puntare su un rinnovo o aprire alla cessione.

Un eventuale prolungamento potrebbe concretizzarsi solo se Vlahovic accettasse di rivedere le proprie richieste economiche, rinunciando al bonus fedeltà da 4 milioni di euro previsto dall’attuale accordo.

Possibile rinnovo: le condizioni

Secondo gli esperti di mercato, il serbo non ha mai espresso una forte volontà di lasciare Torino. Se continuerà a ritagliarsi spazio da protagonista, potrebbe essere disposto a ridurre le pretese e firmare un nuovo contratto. Una permanenza che, in caso di accordo, sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti: la Juventus manterrebbe un attaccante di livello internazionale, mentre Vlahovic proseguirebbe il suo percorso in un club di vertice.