Mercato Lazio, dalla relazione semestrale del bilancio si desume il rinnovo di Marusic e non solo: le cifre delle operazioni di gennaio

Non solo il rinnovo di Marusic, con la pubblicazione della relazione semestrale del bilancio sono state rese note anche le cifre delle varie operazioni compiute dalla Lazio a gennaio. Escalante, Vavro, Adekanye, Djavan Anderson, Durmisi, Lombardi e Jony sono i giocatori ceduti «a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di sette giocatori a titolo gratuito per un risparmio di retribuzioni pari a Euro 5,04 milioni».

Differenti i casi di Lukaku e Muriqi, entrambi ceduti con la formula del prestito oneroso (0,55 milioni).

ACQUISTI – Nonostante frequenti gli ambienti di Formello da questa estate, Kamenovic è stato tesserato a gennaio, arrivato a titolo definitivo per 3 milioni di euro. Jovane Cabral – come sottolinea il Corriere dello Sport – è arrivato, invece, in prestito oneroso dallo Sporting Lisbona per un massimo di 0,3 milioni e per un ingaggio di 0,94.