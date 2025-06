Mercato Lazio, c’è il nome nuovo in difesa! Ecco l’identikit del prossimo colpo dei biancocelesti

Mercato Lazio, ecco il nome nuovo in difesa! L’identikit del prossimo colpo dei biancocelesti la prossima estate

La Lazio guarda al futuro con ambizioni rinnovate e punta a rafforzare la rosa per tornare ai vertici della Serie A. Tra i profili monitorati spicca il nome di Federico Bonini, difensore di proprietà della Virtus Entella, squadra appena promossa in Serie B.

Il centrale classe 2001 si è messo in luce nella passata stagione al Catanzaro, realizzando ben 8 gol e servendo 5 assist: numeri impressionanti per un difensore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Fabiani e il presidente Lotito stanno valutando attentamente il possibile innesto, ma la decisione finale spetterà a mister Sarri, che dovrà capire se Bonini può essere un valore aggiunto per la sua squadra.