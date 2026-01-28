Mercato Lazio: si riapre il caso Romagnoli, cos’è successo nell’ultimo allenamento! E un altro biancoceleste è pronto a dire addio

Mercato Lazio: riaperto il caso Romagnoli, cos’è accaduto nell’ultimo allenamento! E un altro biancoceleste ha le valigie in mano

Come riferisce il Corriere dello Sport, è una Lazio a due facce quella che si prepara alla sfida contro il Genoa. Da una parte c’è l’entusiasmo per il nuovo arrivato, dall’altra la tensione palpabile per una cessione eccellente che rischia di trasformarsi in un caso diplomatico. La giornata di ieri ha sancito l’inizio ufficiale dell’avventura di Daniel Maldini. Il trequartista classe 2001, giunto in prestito con un diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, non ha perso tempo. Dopo le visite mediche di rito a Villa Mafalda (durate oltre tre ore), il figlio d’arte si è subito messo a disposizione di Maurizio Sarri.

Maldini: “Qui per dimostrare il mio valore”

Il tecnico toscano ha subito lanciato un segnale forte: nella prima sgambata pomeridiana, Maldini è stato provato al centro del tridente nel ruolo di falso nueve. Un’indicazione tattica intrigante per sopperire alle difficoltà offensive. «Le sensazioni sono positive, la Lazio è un passo importante. Vengo da un periodo non semplice, ma ora voglio far vedere le mie qualità», ha dichiarato il neoacquisto, deciso a sfruttare questi mesi per convincere il club a riscattarlo.

Il gelo su Romagnoli: addio vicino?

Se l’attacco sorride, la difesa piange. Il caso Alessio Romagnoli è esploso fragorosamente. Il centrale difensivo non ha partecipato all’allenamento pomeridiano. Ufficialmente non ci sono comunicazioni, ma le indiscrezioni raccontano di un giocatore provato psicologicamente e deluso. L’offerta dell’Al-Sadd è sul tavolo, ma il presidente Lotito pretende che sia Sarri a dare il via libera tecnico alla cessione, un “ok” che non è ancora arrivato. I qatarioti hanno fretta e potrebbero inviare emissari a Roma nelle prossime ore. Intanto, la rottura sembra insanabile: Romagnoli salterà quasi certamente la gara col Genoa. Al suo fianco di Gila dovrebbe giocare il giovane Provstgaard.

Sirene per Noslin

Il mercato in uscita non si ferma alla difesa. Secondo l’esperto Nicolò Schira, anche Tijjani Noslin potrebbe fare le valigie. L’attaccante olandese ha attirato l’interesse di Torino, Monaco e Fiorentina. Le ultime ore di mercato si preannunciano incandescenti a Formello.

