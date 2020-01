Mercato Lecce: Imbula verso l’addio. La situazione

Il Lecce è una delle squadre più attive sul mercato: potrebbe salutare, dopo appena 6 mesi, Giannelli Imbula

Il Lecce è una delle squadre più attive in ambito calciomercato. I salentini, infatti, hanno preso lo svincolato Giulio Donati ed hanno chiuso la trattiva per Riccardo Saponara. Non è tutto però.

In mediana potrebbe arrivare anche il centrocampista del Malatyaspor Acquah, vecchia conoscenza italiana. Se la trattativa dovesse andare in porto, sembra scontato l’addio di Imbula: Leganes, Maiorca e Gaziantepspor interessati a lui, come riportato da Il Corriere dello Sport.