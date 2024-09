Mercato Milan, che INTRECCIO con Bennacer! Ibrahimovic ha già un PIANO, è LUI il sostituto designato - Calcio News 24

Mercato Milan, che INTRECCIO con Bennacer! Ibrahimovic ha già un PIANO, è LUI il sostituto designato. Tutti i dettagli e quel nome…



Come riportato dal Corriere della Sera, il Milan avrebbe ancora un colpo in canna nonostante la sessione estiva sia terminata lo scorso 30 agosto.

Il Milan avrebbe voluto cedere Bennacer per dirottare le attenzioni sull’ex Juve Rabiot, ma se l’algerino non troverà un’intesa last minute con i sauditi, il francese resterà l’amore non consumato di mezza estate (su di lui ora anche il Galatasaray).