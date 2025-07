Mercato Milan, è già emergenza terzini per il tecnico rossonero? Le ultime da Milanello e le mosse per il futuro

Mercato Milan, è già emergenza terzini per i rossoneri? Le ultimissime da Milanello e le mosse per il futuro con Allegri al timone

A poco più di trenta giorni dall’esordio stagionale contro il Bari in Coppa Italia (17 agosto), il Milan si trova a fronteggiare un imprevisto di rilievo: l’assenza di terzini titolari nel proprio organico. Una problematica sottolineata anche da La Gazzetta dello Sport, che ha evidenziato le crescenti preoccupazioni dei tifosi rossoneri.

Cessioni eccellenti e mancate conferme

Il vuoto sulla corsia sinistra è stato causato dalla cessione definitiva di Theo Hernandez, terzino francese classe ’97 noto per la sua potenza atletica e la spinta offensiva, trasferitosi all’Al Hilal. Sul lato destro, invece, il Milan ha scelto di non riscattare Kyle Walker, esperto difensore inglese ex Manchester City, dopo sei mesi di prestito.

Operazioni di mercato fallite e trattative complesse

Il tentativo di ingaggiare Archie Brown, terzino sinistro britannico classe 2002 ex Gent, si è rivelato un bluff: il Fenerbahçe ha rilanciato l’offerta e ufficializzato l’acquisto. Una battuta d’arresto per la dirigenza di Via Aldo Rossi, che sperava di rinforzare la rosa prima dell’imminente tournée estiva in Asia e Australia.

Non meno complicata la situazione legata a Guéla Doué, terzino ivoriano dello Strasburgo. Il Milan ha presentato una seconda proposta da 18 milioni più bonus, ma il club francese continua a chiedere almeno 25 milioni. Lo stallo sta spingendo il Diavolo a valutare altre piste.

Alternative nel mirino: chi può arrivare

Per la fascia destra si monitora Marc Pubill, giovane spagnolo dell’Almeria con buona propensione al gioco offensivo. Valutato circa 15 milioni di euro, rappresenta un’opzione concreta. A sinistra, sfumato Brown, restano vive le piste Miguel Gutierrez (Girona), terzino tecnico e disciplinato, e Melvin Bard (Nizza), classe ’00, abile in fase di copertura.

Obiettivo Milan: rinforzi prima dell’esordio

La priorità del Milan è chiara: assicurarsi almeno due terzini affidabili per affrontare al meglio la nuova stagione e mantenere competitività su tutti i fronti. Con il tempo che stringe, la dirigenza è chiamata a scelte rapide e mirate.