Mercato Milan, arriva l’indiscrezione su Jashari! Ecco la promessa dal Brugge, tutti gli aggiornamenti

Mercato Milan, arriva l’incredibile indiscrezione su Jashari! Ecco la promessa dal Brugge, tutti gli aggiornamenti

Ardon Jashari, promettente centrocampista svizzero classe 2002, è al centro delle attenzioni di mercato. Il giovane regista del Club Brugge, noto per la sua visione di gioco e la capacità di impostare l’azione, ha espresso con forza il desiderio di trasferirsi al Milan durante questa sessione estiva. La volontà del calciatore, reduce da una stagione in crescita, è chiara: vuole vestire la maglia rossonera e approdare a San Siro per compiere il salto di qualità.

Fonti belghe, in particolare HLN, riportano l’esistenza di un accordo tra Jashari e il Brugge che autorizzerebbe la sua partenza. Tuttavia, la condizione posta dal club belga è tutt’altro che semplice da soddisfare. I 19 volte campioni del Belgio, che vedono in Jashari uno dei talenti più puri della loro rosa, chiedono circa 38 milioni di euro per liberarlo. Una cifra record, che rispecchia sia il valore tecnico del giocatore sia la strategia del Brugge di capitalizzare al massimo dalla sua cessione.

Per il Milan, guidato sul mercato da Geoffrey Moncada (capo scouting, noto per i suoi colpi lungimiranti) e Zlatan Ibrahimović (consulente tecnico, ex stella rossonera), l’operazione rappresenta una sfida economica e strategica. I rossoneri sono interessati ad arricchire la mediana con profili giovani e versatili, e Jashari si inserirebbe perfettamente in questo progetto.

Il centrocampista offre doti di interdizione e impostazione, unite a una maturità tattica superiore alla sua età. Il suo arrivo sarebbe coerente con la politica di rinnovamento della rosa perseguita dal club milanese negli ultimi anni.

Nonostante l’esplicita volontà del giocatore, il Club Brugge mantiene una posizione negoziale forte e aspetta l’offerta più vantaggiosa. Il Milan dovrà quindi affinare la propria strategia per cercare di abbassare la richiesta, magari inserendo contropartite tecniche o bonus.

Il mercato è ancora aperto, e le prossime settimane saranno decisive per capire se il sogno di Jashari potrà diventare realtà.