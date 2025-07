Mercato Milan, ecco Jashari! Contatti continui con gli intermediari, ma quando arriva la chiusura? Le ultime

Mercato Milan, c’è Jashari! Contatti incessanti con gli intermediari del giocatore, ma quando arriva la chiusura? Le ultimissime

Il Milan è al centro dell’attenzione nel calciomercato estivo, con movimenti strategici che indicano una forte volontà di rafforzare la rosa. Secondo fonti vicine al club, tra cui il noto esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, i rossoneri stanno intensificando i contatti per due obiettivi prioritari: il centrocampista svizzero Ardon Jashari e un giocatore ancora non identificato del Club Brugge.

Ardon Jashari nel mirino Classe 2002, Jashari è considerato uno dei talenti emergenti del calcio europeo. Dotato di ottima visione di gioco, intelligenza tattica e solidità difensiva, il giovane centrocampista del Lucerna ha già attirato l’interesse di vari top club. Il Milan, però, sembra aver preso il comando nella corsa per assicurarsi il suo cartellino. La sua versatilità e il potenziale a lungo termine lo rendono un profilo ideale per Massimiliano Allegri, neoallenatore rossonero e vincitore di numerosi trofei con la Juventus, che punta su giocatori dinamici e con margini di crescita.

Un talento dal Club Brugge Sebbene l’identità del secondo obiettivo sia ancora avvolta dal mistero, le trattative con il Club Brugge sono già in fase avanzata. Il Milan, che storicamente punta su giovani promesse, avrebbe individuato in Belgio un elemento capace di garantire immediato impatto e profondità alla squadra. Le ipotesi spaziano da un difensore centrale a un esterno offensivo, ma quel che è certo è che il nome scelto rispecchia perfettamente le esigenze tattiche di Allegri e la visione di mercato del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio e noto per le sue intuizioni di talento.

Nuova era in casa Milan Con l’insediamento di Tare e Allegri, il Milan apre una nuova fase di ambizione e progettualità. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva già prima dell’inizio della stagione, integrando i nuovi innesti sin da subito. I contatti serrati e la pianificazione meticolosa suggeriscono che la chiusura delle trattative potrebbe arrivare a breve.

I tifosi attendono sviluppi con grande entusiasmo, consapevoli che queste mosse potrebbero segnare l’inizio di un ciclo vincente.