Mercato Milan: Christopher Nkunku nel mirino, trattativa in corso con il Chelsea

Mercato Milan: Christopher Nkunku nel mirino dei rossoneri, trattativa in corso con il Chelsea. Tutti i dettagli

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con una possibile operazione di grande impatto: il club rossonero ha avviato i primi contatti per Christopher Nkunku, attaccante francese del Chelsea. La notizia, riportata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori, alimentando le speranze di un colpo di alto profilo per rinforzare il reparto offensivo.

Nkunku, classe 1997, è un giocatore duttile e tecnico, capace di agire da seconda punta, trequartista o esterno offensivo. Dopo una stagione complicata in Premier League, segnata da infortuni e da un adattamento non semplice al calcio inglese, il talento ex Lipsia potrebbe essere pronto a cambiare aria. Il Chelsea, secondo fonti vicine al club, non lo considera incedibile, aprendo così uno spiraglio concreto per una trattativa.

Il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare — noto per la sua abilità nel gestire operazioni complesse e nel valorizzare giovani talenti — vede in Nkunku il profilo ideale per dare una svolta all’attacco. Anche Massimiliano Allegri, tecnico rossonero tornato alla guida del club, sarebbe favorevole all’operazione: la versatilità del francese si adatterebbe perfettamente al suo sistema di gioco, che richiede intelligenza tattica e mobilità su tutto il fronte offensivo.

L’interesse per Nkunku si inserisce in un finale di mercato particolarmente intenso per il Milan, che punta a tornare competitivo sia in Serie A che in Champions League. Sebbene la trattativa si preannunci complessa e dispendiosa, la possibilità di ingaggiare un giocatore del calibro di Nkunku rappresenta un’opportunità troppo importante per essere ignorata.

La palla ora passa ai dirigenti rossoneri e all’entourage del giocatore. Se le parti riusciranno a trovare un accordo, il Milan potrebbe mettere a segno uno dei colpi più affascinanti dell’estate.