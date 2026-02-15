Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo: l’inglese è l’arma in più di Allegri

La metamorfosi tattica di Ruben Loftus-Cheek si sta rivelando l’arma segreta del Milan in questo avvio di 2026. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il possente centrocampista inglese non si limita più al ruolo di semplice incursore o equilibratore della mediana, ma si sta riscoprendo un finalizzatore implacabile. L’intuizione del tecnico Massimiliano Allegri sta dando frutti insperati, trasformando l’ex Chelsea in un vero e proprio attaccante aggiunto capace di spaccare le partite con la sua fisicità. Nelle recenti sfide contro il Bologna e il Pisa, il classe ’96 è stato schierato in una posizione decisamente più avanzata, agendo a ridosso della seconda punta francese Christopher Nkunku. La risposta sul campo è stata devastante: due reti consecutive che hanno garantito punti vitali per la rincorsa scudetto dei Rossoneri.

Questa evoluzione ha accelerato le manovre societarie in Via Aldo Rossi. Sebbene l’attuale contratto del giocatore scada nel 2027, il Diavolo non vuole correre rischi inutili. Nonostante le sirene di mercato suonate a gennaio, con sondaggi concreti effettuati dalla Lazio e dall’Aston Villa, il dialogo per il prolungamento è già entrato nel vivo. L’obiettivo della dirigenza è blindare il “gigante di Lewisham” con un nuovo accordo, verosimilmente fino al 2029, adeguando l’ingaggio al suo nuovo status di leader tecnico e carismatico dello spogliatoio.

La capacità di Ruben di abbinare uno strapotere fisico impressionante a un ritrovato senso del gol permette all’allenatore livornese di variare l’assetto offensivo con imprevedibilità, una risorsa cruciale mentre si attende il pieno recupero del bomber messicano Santiago Giménez e la migliore condizione del centravanti tedesco Niclas Füllkrug. Con il fuoriclasse croato Luka Modric a dettare i tempi e l’inglese a scardinare le difese avversarie, il club ha trovato un equilibrio che spaventa le rivali. La volontà del giocatore appare chiara: restare a Milano per vincere, respingendo le lusinghe della Premier League.