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Calciomercato

Mercato Napoli, Rafa Marin può tornare in estate: ecco lo scenario che prende forma. Tutti i dettagli

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Published

3 giorni ago

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Mercato Napoli, clamoroso scenario! Il suo futuro è ancora tutto da decifrare per Rafa Marin: il ritorno estivo è sul tavolo

Dopo una stagione complicata a Napoli, in cui ha festeggiato lo Scudetto senza però trovare spazio per mettersi realmente in mostra, Rafa Marin ha ritrovato continuità e centralità in Spagna. In estate il difensore classe 2002 è passato al Villarreal con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto, e grazie alla fiducia di Marcelino è riuscito a rilanciarsi. Con il Sottomarino Giallo ha collezionato 27 presenze, quasi tutte da titolare, impreziosite da un gol e un assist, ma soprattutto da un rendimento costante che lo ha riportato sotto i riflettori.

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Le sue prestazioni hanno convinto il Villarreal, attualmente terzo in Liga, ma la sua permanenza non è così scontata. Il club spagnolo ha un’opzione di riscatto fissata a poco più di 12 milioni, dopo aver versato oltre un milione per il prestito, ma i cambiamenti interni previsti all’Estadio de la Ceramica potrebbero rimettere tutto in discussione. Una situazione che il Napoli sta monitorando con grande attenzione, consapevole del valore del giocatore e della sua crescita nell’ultimo anno.

Per questo motivo, in casa azzurra si valuta concretamente un ritorno in Italia del difensore. Il Napoli sarebbe pronto a riaccogliere Rafa Marin in estate, con l’idea di valutarlo durante il ritiro e offrirgli un ruolo più rilevante rispetto alla scorsa stagione. A riportarlo è Di Marzio.

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