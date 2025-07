Mercato Sampdoria, il ds Mancini ha messo nel mirino un centrocampista della Roma! Tutti gli aggiornamenti

Mercato Sampdoria, il ds Mancini ha un obiettivo chiaro: un centrocampista della Roma! Tutti gli aggiornamenti e i dettagli

La Sampdoria si prepara ad accogliere Luigi Cherubini, promettente centrocampista offensivo classe 2004 cresciuto nel vivaio della Roma. Secondo fonti vicine al club, la trattativa tra il direttore sportivo Andrea Mancini e la società giallorossa è ormai alle battute finali, con la chiusura prevista nei prossimi giorni. Il giovane talento potrebbe dunque diventare il primo acquisto ufficiale della Sampdoria nella sessione estiva di mercato 2025.

Chi è Luigi Cherubini

Cherubini, romano di nascita, si è fatto notare per le sue qualità tecniche e la capacità di leggere il gioco offensivo. Dotato di grande visione e rapidità nei movimenti tra le linee, ha già lasciato il segno nelle giovanili capitoline grazie a un mix di estro e concretezza. Il suo profilo si adatta perfettamente alle esigenze tattiche di Massimo Donati, tecnico blucerchiato noto per il suo approccio propositivo al calcio.

Un rinforzo strategico per il centrocampo di Donati

Massimo Donati, ex centrocampista e oggi allenatore della Sampdoria, punta sulla costruzione di un gruppo giovane e motivato. L’inserimento di Cherubini darebbe al centrocampo blucerchiato una nuova freschezza, offrendo opzioni valide sia in fase di rifinitura sia negli inserimenti senza palla. L’arrivo del giovane giallorosso sarebbe un segnale chiaro dell’ambizione del club di costruire un progetto tecnico solido e orientato al futuro.

Mercato in movimento: Cherubini apripista per nuovi arrivi

L’operazione per Cherubini potrebbe sbloccare ulteriori trattative dopo un periodo di stallo. La Sampdoria, guidata dal tandem dirigenziale composto da Jesper Fredberg e Andrea Mancini, ha già avviato i contatti per altri nomi rilevanti come Elia Giani, Marius Marin e Adrian Rus del Pisa, oltre a Kacper Urbański del Bologna.

Una strategia sostenibile e orientata alla qualità

La linea tracciata dalla dirigenza blucerchiata è chiara: investire su giovani talenti con potenziale, mantenendo un approccio sostenibile dal punto di vista economico. L’acquisizione di Cherubini si inserisce perfettamente in questa visione, confermando l’intenzione di rilanciare la Sampdoria con una squadra competitiva e in crescita.