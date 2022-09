Mertens, parla l’agente: «Con la Juve colloquio interessante, ma ha pesato il cuore»

L’agente di Mertens ha parlato dell’addio al Napoli e della trattativa con la Juve poi non andata in porto

Stijn Francis, agente di Dries Mertens, podcast Mid mid ha parlato dell’addio dell’attaccante al Napoli e della trattativa con la Juventus poi non andata in porto.

LE PAROLE – «Il trasferimento al Galatasaray è stato un processo lungo. Ci siamo accorti troppo tardi che la storia tra Dries e il Napoli stava finendo. C’era una ingenua convinzione di poter restare, anche perché non abbiamo fatto mai pressione in senso contrario. A maggio-giugno era tutto da decidere, ma il rinnovo non si è concretizzato. Non chiedevamo molto. Se si confronta con l’offerta della Juventus, quello che abbiamo chiesto al Napoli è pochissimo. Non c’è stata negoziazione, si trattava di un prendere o lasciare. Con la Juve c’è stato un colloquio concreto e interessante, per noi e per Dries. Ma il cuore gli ha suggerito che non poteva farlo».