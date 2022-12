Messi alza la Coppa del Mondo: l’Argentina torna a trionfare – FOTO

Lionel Messi alza la Coppa del Mondo: l’Argentina torna a trionfare a 36 anni dall’ultima volta in Messico – FOTO

Una sfida infinita Argentina-Francia, decisa solamente ai calci di rigore dopo che i supplementari si erano conclusi sul risultato di 3-3.

Gigante Messi y compañía 🏆🏆🏆🥇🥺 https://t.co/aBbDGWMtpp — 🎧Eduardo David Ch🇪🇨🇺🇸 (@David_EduardoCh) December 18, 2022

Strepitosa gara di Kylian Mbappé, ma a prendersi la scena al Lusail Iconic Stadium è Lionel Messi, autore di due gol e di un assist. Interrotta la maledizione che lo accompagnava da tanti anni e raggiunto Maradona a quota un Mondiale in bacheca in carriera. L’ultima volta, per l’Albiceleste, era stata proprio con Diego in Messico nel lontano 1986.