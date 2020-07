Messi avvisa: «Se giochiamo così contro il Napoli, perderemo»

Lionel Messi commenta molto duramente la sconfitta contro l’Osasuna per 1-2 che ha chiuso il campionato del Barcellona

Lionel Messi ha commentato con parole molto dure la stagione del Barcellona, che di fatto ha regalato il titolo al Real Madrid. Queste le sue parole a Movistar LaLiga.

CAMPIONATO – «Se non siamo riusciti a vincere la Liga come pretendiamo di arrivare fino in fondo in Champions? Il Real Madrid è stato bravo a non perdere nessuna gara dopo la pausa. Ma noi ci abbiamo messo del nostro. Dobbiamo fare autocritica. Troppe prestazioni sottotono e scostanti. Siamo il Barcellona. E siamo obbligati a vincere ogni partita».

CHAMPIONS – «L’avevo detto già in passato che sarebbe stato difficile vincere la Champions giocando così, speriamo serva per una reazione in vista del Napoli perché se giochiamo così la perdiamo».