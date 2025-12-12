Messi protagonista del “GOAT Tour”: a Calcutta l’inaugurazione della statua di 21 metri che lo raffigura sul trono con la Coppa del Mondo

Calcutta celebra Messi con una statua monumentale di 21 metri: l’argentino inaugurerà il tributo con la Coppa del Mondo in mano

A Calcutta verrà inaugurata domani, 13 dicembre, una monumentale statua di ferro alta 21 metri dedicata a Lionel Messi. L’opera raffigura l’argentino con la Coppa del Mondo in mano, seduto su un trono, simbolo del trionfo ottenuto con l’Argentina in Qatar. L’iniziativa rientra nel “GOAT Tour”, che ha portato l’otto volte Pallone d’Oro in India.

Per motivi di sicurezza, Messi non sarà fisicamente presente all’inaugurazione, ma parteciperà virtualmente alla cerimonia. Sempre a Calcutta è stata allestita una fan zone chiamata “Hola Messi”, dove il campione disputerà anche un’amichevole, evento attesissimo dai tifosi locali.

Il tour proseguirà poi in altre città indiane: Hyderabad, Mumbai e Nuova Delhi, dove Messi dovrebbe incontrare il Primo Ministro Narendra Modi. Nel Paese, inoltre, il fuoriclasse argentino avrà modo di incrociare celebrità come la star di Bollywood Shah Rukh Khan e l’ex capitano della nazionale di cricket Saurav Ganguly. “L’India è un Paese molto speciale e ho dei bei ricordi del mio soggiorno lì 14 anni fa: i tifosi erano fantastici”, ha dichiarato Messi in un comunicato ufficiale. Lo riporta il Corriere dello Sport.

