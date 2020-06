Messi: «Il duello con CR7 rimarrà per sempre» – VIDEO

Lionel Messi, attaccante del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Cristiano Ronaldo. Le sue parole

Intervistato da DAZN, Lionel Messi ha parlato così dei duelli in Liga con Cristiano Ronaldo. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

«Quello con Cristiano Ronaldo è stato un duello speciale e rimarrà per sempre. È durato molti anni e non è facile mantenere certi livelli a lungo. Anche le nostre squadre erano esigenti: Real Madrid e Barcellona. I due club più forti al mondo. Competere alla pari per così tanti anni è una cosa che rimarrà per sempre»