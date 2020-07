Messi Inter: il padre dell’argentino ad agosto si trasferirà a Milano

Lionel Messi all’Inter? I tifosi sognano e la società smentisce. Intanto, il padre del fuoriclasse del Barcellona si trasferirà a Milano

Il padre di Lionel Messi si trasferirà in zona Porta Nuova, a Milano, nel mese di agosto per spostare la base di tutti gli affari del fuoriclasse argentino, in scadenza di contratto con il Barcellona il prossimo 30 giugno 2021.

I tifosi dell’Inter sognano, ma il club nerazzurro ha immediatamente precisato che «non è in atto alcuna trattativa per portare il fenomeno del Barcellona all’Inter».