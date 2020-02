Messi Napoli, Giuntoli: «Fantamercato. Cominciamo a vincere stasera»

Giuntoli mette freno ai sogni dei tifosi del Napoli: vedere Lionel Messi con la maglia azzurra è un’utopia

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset prima del fischio d’inizio di Napoli-Barcellona, Cristiano Giuntoli ha parlato di Lionel Messi e delle ambizioni del club partenopeo in Champions League.

«Messi al Napoli? Cominciamo con i sogni più piccoli, cominciamo da vincere questa sera. Messi è un grande campione, ma è fantamercato. Vogliamo fare una grande partita e dare una soddisfazione ai tifosi. Gattuso? E’ molto emozionato, ma la sta vivendo serenamente, come fa ogni domenica. Cosa serve per battere il Barcellona? Dobbiamo fare una grande gara, non dobbiamo sbagliare nulla sia in fase di possesso che in quella di non possesso».