Messi-Sampaoli: un bacio sancisce la pace?

Lionel Messi e Jorge Sampaoli: un bacio potrebbe aver sancito la pace tra i due. L’Argentina spera nel proprio numero 10 per la gara contro la Nigeria

Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona e dell’Argentina, compie quest’oggi 31 anni. Per la Pulga, però, non è proprio il periodo adatto per festeggiare: nel ritiro dell’albiceleste, infatti, c’è malumore dopo la sonora sconfitta con la Croazia, che rischia di compromettere il Mondiale in Russia. Nei giorni scorsi c’è chi ha addirittura parlato di un ammutinamento della squadra – guidato proprio dal numero 10 – contro il Ct Jorge Sampaoli. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, infatti, i veterani della squadra avrebbero rotto con l’allenatore.

A far sperare nella riconciliazione, però, c’è un gesto che questa mattina non è passato inosservato: Sampaoli ha abbracciato e baciato Messi per gli auguri di buon compleanno. Un’azione che in altri tempi sarebbe potuta sembrare scontata, ma che invece non è da sottovalutare, vista l’aria tesa che si respira in casa Argentina. Il bacio potrebbe sancire la “pace” tra il tecnico e il proprio fuoriclasse: c’è ancora una partita da giocare e il Mondiale al momento è ciò che più conta.