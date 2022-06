Messina, lanciata la campagna di Crowdfunding: il comunicato

Serie C, il Messina ha lanciato una campagna di Crowdfunding con la quale coinvolgere i tifosi a sostegno del club: il comunciato

Con l’obiettivo di uscire fuori dall’attuale situazione, avvicinando i tifosi alla squadra, il Messina ha lanciato la propria campagna di Crowfunding. Di seguito il comunicato.

IL COMUNICATO – «È cominciata la raccolta fondi per il rilancio del Messina Calcio

“Tanto, quanto. Sosteniamo il nostro Messina”. Questo è il nome della campagna Crowdfunding partita ieri, venerdì 24 giugno, a sostegno dell’operazione di rilancio del Messina Calcio.

L’importante novità è giunta ad esito della riunione convocata dal Presidente della biancoscudata Pietro Sciotto alla presenza del Direttore generale Raffaele Manfredi. Hanno partecipato all’incontro Dario Carbone, in rappresentanza del gruppo di tifosi che ha proposto il Crowdfunding, Pippo Trimarchi, editore di Tempostretto, che sostiene l’iniziativa, e Domenico Abbriano rappresentante di Universo Messina.

I messinesi di ogni angolo del mondo a sostegno della loro squadra del cuore

La raccolta fondi è un significativo momento di condivisione che mira a coinvolgere i messinesi di ogni angolo del mondo a supporto di un progetto sportivo ambizioso. Non c’è limite, infatti, agli obiettivi che si possono raggiungere se una comunità, in tutte le sue componenti, agisce all’unisono. Il calcio porta sempre gioia e i messinesi non vedono l’ora di tornare ad emozionarsi allo stadio e fuori per la loro squadra del cuore».