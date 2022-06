Messina, settimana prossima l’incontro decisivo con il Sindaco Basile

Situazione Messina: per la prossima settimana è previsto un incontro con il Sindaco Basile per definire il destino del club

Sono giorni decisivi per capire quale sarà il futuro del Messina. Come riferito dalla Gazzetta del Sud, il club non ha ancora trovato un acquirente dopo la decisione del presidente Sciotto di lasciare.

Ad inizio settimana previsto un incontro con il Sindaco della città Federico Basile che potrebbe risultare importantissimo per il destino della società siciliana.