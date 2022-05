Migliori casinò non AAMS: ecco quali sono i più affidabili

Come funzionano i casinò non AAMS e alcuni consigli per trovare le piattaforme più affidabili, unendo gioco e sicurezza.

Divertimento e sicurezza rappresentano un binomio sempre vincente, soprattutto quando si decide di tentare la fortuna con i casinò online. Le piattaforme tra cui scegliere sono numerose, tuttavia non tutte offrono le medesime garanzie in termini di serietà e legalità.

Un ruolo speciale è svolto dai casinò non AAMS, una risorsa per giocare online che sta conquistando una vasta platea di utenti italiani. Si tratta di casinò online stranieri che non hanno la licenza di gioco rilasciata dall’AAMS, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) addetta alla gestione del gioco pubblico che oggi prende il nome di ADM, acronimo di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Contrariamente a quanto si possa pensare, tuttavia l’assenza di licenza AAMS non deve essere intesa come limite alla legalità, purché ci si affidi a un portale sicuro e affidabile.

Cosa sono i casinò senza licenza AAMS

I migliori casinò non AAMS sono “case da gioco” prive di licenza italiana ma dotate di licenza straniera perfettamente regolare. Quest’ultimo è un requisito fondamentale che è sempre indispensabile verificare prima di iniziare a giocare, ad esempio affidandosi a un servizio qualificato che si occupa proprio di recensire i casinò valutandone sicurezza e affidabilità, come Non-aams.com.

I casinò dotati di licenza straniera ma privi della licenza AAMS valida per l’Italia, infatti, sono comunque tenuti a rispettare precisi regolamenti internazionali relativi al gioco a distanza e possono ammettere anche giocatori italiani, offrendo la possibilità di sperimentare diverse attività senza correre rischi, dalle scommesse alle slot machine, dal poker fino al blackjack e alla classica roulette.

Giocare nei casinò non AAMS: i vantaggi

Cosa offrono i casinò non AAMS? La lista dei vantaggi è molto lunga, partendo proprio dalla garanzia di totale legalità anche per quanto riguarda le operazioni di deposito e prelievo. Ecco altri benefici offerti dai portali di gioco online più affidabili:

i casinò online non AAMS prevedono un processo di registrazione molto rapido e non richiedono la verifica dell’identità contestualmente all’iscrizione al portale;

le modalità di gioco sono numerose e innovative, con jackpot notevoli;

sono presenti bonus e promozioni che i siti italiani, per legge, non possono offrire;

non ci sono limiti di deposito, che impedirebbero di giocare liberamente senza vincoli;

le opzioni di pagamento sono molteplici;

è sempre presente un servizio clienti dedicato per ogni giocatore, in modo tale che ogni utente possa raggiungere facilmente un esperto e risolvere eventuali problematiche;

la richiesta di puntate minime è inferiore rispetto a quanto accade nei portali italiani.

Cosa verificare prima di giocare

Il primo step da compiere prima di cimentarsi nel gioco online è consultare un elenco dei migliori casinò non AAMS dettagliato e aggiornato, una vera e propria risorsa sia per i più inesperti sia per gli appassionati.

È anche utile, tuttavia, prestare attenzione ad alcuni dettagli che possono realmente fare la differenza. Accertarsi che la piattaforma di gioco online riporti dei contatti precisi è sempre una buona pratica da non trascurare, ma è altrettanto indispensabile valutare l’offerta in termini di bonus, promozioni, giochi e disponibilità di scommesse.

Un altro aspetto di rilievo riguarda la disponibilità di diverse lingue straniere, sinonimo di affidabilità e qualità.