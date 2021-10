Perché la sponsorizzazione di casinò online nel calcio sta crescendo esponenzialmente

Chi segue i principali campionati di calcio europei avrà sicuramente notato che negli ultimi anni sono sempre di più i casinò online che compaiono sulle maglie delle squadre come main sponsor. Infatti, per i migliori siti del settore come 888casino.it, le sponsorizzazioni sportive sono un’ottima opportunità per acquisire visibilità nei confronti di un pubblico grandissimo ed internazionale.

Il campionato che maggiormente vede la presenza di aziende del settore del gioco è sicuramente la Premier League. Qui sono diversi i club che hanno come sponsor principale un casinò o un sito di scommesse, come ad esempio il Fulham, il Newcastle, il Crystal Palace, il West Ham, il Southampton e il Burnley.

Ma ce ne sono molti altri che hanno una gambling firm come sponsor secondario, portando il totale delle squadre sponsorizzate da aziende del gioco a superare la metà delle squadre iscritte al massimo campionato inglese.

Crescono i casinò tra gli sponsor

Le squadre di calcio hanno costantemente bisogno di ingenti entrate economiche per finanziare le loro attività costosissime come gli stipendi milionari dei calciatori e la campagna acquisti per rinforzare la rosa. Dopo la pandemia la situazione finanziaria dei club non è affatto positiva, anche perché con i ripetuti lockdown sono diminuiti gli incassi derivanti dalle partite e dai diritti televisivi, che sono due delle principali fonti economiche.

Le sponsorizzazioni rappresentano una ulteriore entrata di primaria importanza, dato che i contratti prevedono milioni di euro da pagare da parte delle aziende per poter mettere il loro logo sulla maglia delle squadre. Proprio gli elevatissimi importi richiesti riducono drasticamente la platea delle compagnie che hanno la possibilità di sponsorizzare i club più famosi.

Tra le poche realtà che hanno la liquidità necessaria per sponsorizzare le squadre dei massimi campionati europei ci sono proprio le compagnie che operano nel gioco online, le quali ogni anno hanno a disposizione budget pubblicitari importanti. D’altronde questo è un settore in forte crescita da anni e durante la pandemia ha visto un’ulteriore boom di utenti e di fatturato, come numerose attività legate all’online.

Un’altra ragione per la quale le gambling firm investono nel calcio è che tra chi segue questo sport c’è una elevato numero di scommettitori. A livello di marketing, si direbbe che i tifosi rappresentano uno dei principali “target” di clienti per le compagnie di scommesse e quindi dove vale maggiormente la pena investire in pubblicità.

I vantaggi della sponsorizzazione

Se per le squadre di calcio le sponsorizzazioni sono un modo per finanziarsi, per una compagnia del gambling la sponsorizzazione di una squadra di calcio di vertice porta numerosi vantaggi, che rende questi accordi un esempio di situazione “win-win”, dove entrambe le parti ottengono un beneficio. Approfondiamo in dettaglio quali sono i vantaggi della sponsorizzazione per le gambling firm.

Visibilità internazionale

La visibilità è il principale vantaggio che ottengono le compagnie che scelgono una sponsorizzazione nel calcio di vertice. Il logo posizionato sulle maglie dei giocatori viene mostrato ad un pubblico di milioni di persone in tutto il mondo per oltre 90 minuti, con inquadrature dirette e primi piani. Tutto questo si ripete per circa 40-50 volte nel corso di una stagione, cioè ogni volta che la squadra gioca. A questo si aggiungono i tabelloni pubblicitari durante le interviste e nelle conferenze stampa e altre forme di pubblicità.

Il brand nel merchandising della squadra

Da non sottovalutare anche il merchandising, che vede il brand dello sponsor ben impresso sui prodotti (principalmente magliette) venduti dal club. I bambini di tutto il mondo indosseranno la maglia del loro campione preferito, ma allo stesso tempo daranno visibilità al marchio che sponsorizza la squadra.

Legare il brand alle vittorie della squadra

Se il club ottiene importanti risultati sul campo, il brand che sponsorizza la squadra in quella stagione ottiene una visibilità ulteriore, ma soprattutto sarà legato a doppio filo al club nel cuore dei tifosi, che ricorderanno (più o meno consciamente) l’azienda anche ad anni di distanza. Per le compagnie è un modo per stabilire un legame emotivo positivo, molto importate nel marketing.

Una crescita che non riguarda l’Italia

C’è da notare che il fenomeno che stiamo descrivendo nel mondo delle sponsorizzazioni non riguarda il nostro Paese, o meglio non lo riguarda più. Fino al 2018, questo trend era presente anche da noi, ma è stato bruscamente interrotto dalla severa legislazione introdotta dal governo per contrastare il gioco patologico.

In particolare, con l’entrata in vigore del Decreto Dignità, fortemente voluto dall’allora Vicepresidente del Consiglio ed esponente del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio, è stata vietata ogni forma di pubblicità per il gioco d’azzardo, comprese le sponsorizzazioni sportive.

Da allora pertanto non sono più stati siglati accordi di sponsorizzazione con compagnie che operano nel gambling, che hanno continuato ad investire in tutti gli altri Paesi d’Europa tranne che in Italia. Altri Paesi stanno però pensando di introdurre un divieto, tra cui la Spagna e lo stesso Regno Unito.