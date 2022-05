Mihajlovic torna a Casteldebole: domani dirige l’allenamento del Bologna. Il tecnico in pista tre giorni dopo essere stato dimesso

Come riportato da Sportmediaset Sinisa Mihajlovic torna a Casteldebole dal suo Bologna. Il tecnico rossoblù, dimesso lunedì pomeriggio dall’istituto di ematologia Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, dopo qualche giorno in famiglia a Roma ha ottenuto l’ok dai medici per tornare a dirigere la squadra sul campo.

Il tecnico domani mattina alle 11 riabbraccerà dirigenti, staff tecnico e squadra, che ha iniziato oggi pomeriggio la marcia di avvicinamento alla trasferta di Venezia. MIhajlovic punta a tornare a sedersi in panchina già domenica al Penzo.