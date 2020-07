Bologna, De Leo: «Tanto rammarico. Mihajlovic sarà arrabbiatissimo»

Il collaboratore tecnico del Bologna, Emilio De Leo, ha parlato al termine del match contro il Parma

Emilio De Leo, collaboratore tecnico del Bologna, ha parlato al termine del match contro il Parma.

PRESTAZIONE – «Il rammarico è tanto. Credo che non avessimo né rischiato né abbassato troppo il baricentro. Normale che il Parma sotto di due gol avesse messo la partita sulle seconde palle e sulla fisicità. Qualcosina potevamo concedere, ma per tutto il secondo tempo non c’erano grandi situazioni di pericolo. Potevamo mantenere di più il possesso, ma il rammarico è tanto perché due episodi nel recupero hanno portato al blackout finale».

MIHAJLOVIC – «Non l’ho visto ma lo immagino arrabbiatissimo. I ragazzi sanno di aver sciupato un’occasione che avremmo meritato in maniera diversa per sforzo e qualità di gioco che eravamo riusciti a produrre, disinnescando le migliori cose del Parma».

PUNTO DI PARTENZA – «Abbiamo le ultime gare in cui continueremo a lavorare e stare sul pezzo. Sapete che il mister non permette cali di tensione, e c’è l’obiettivo di migliorare la scorsa stagione. Ci stiamo consolidando in una zona di classifica che, rispetto all’anno scorso, è meno legato all’inerzia e alla voglia di salvarsi. Per due terzi di campionato siamo stati senza allenatore, quindi bisogna riconoscere meriti, pur sapendo che ci sono dettagli da dover migliorare».

CALCIO A LUGLIO – «Gli equilibri psicofisici sono da gestire, l’uno va di pari passo con l’altro, e assistiamo a partite che tendono a cambiare. Chi procede e non fa passi indietro è perché sa reagire alle difficoltà, senza scoraggiarsi e con un piano A e un piano B. Una tempra maggiore è l’aspetto più importante».