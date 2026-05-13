Mihajlovic per sempre: il commovente ricordo di Lazio e Inter prima della finale di Coppa Italia all’indimenticato doppio ex – FOTO

Mihajlovic è stato ricordato così prima della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter da indimenticato doppio ex – FOTO

Il calcio italiano non dimentica i suoi campioni, specialmente quelli che hanno saputo lasciare un segno indelebile in termini di carisma, tecnica e umanità. Prima del fischio d’inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, la cornice dello Stadio Olimpico di Roma si è fermata per rendere un commovente omaggio a Sinisa Mihajlovic.

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Un tributo tra i due colori del cuore

Il ricordo del serbo è stato celebrato nel momento più solenne del pre-partita. Mentre le squadre ultimavano la preparazione e l’atmosfera si faceva incandescente, sui maxi schermi dell’impianto capitolino sono apparse due foto iconiche del campione scomparso nel dicembre 2022. Le immagini ritraevano Sinisa rispettivamente con la maglia della Lazio e con la maglia dell’Inter, le due società italiane con cui ha scritto le pagine più gloriose della sua straordinaria carriera in Serie A.

Mihajlovic ha rappresentato il punto di contatto perfetto tra le due finaliste: a Roma, con la maglia biancoceleste, è stato tra i protagonisti dello Scudetto del 2000 e di successi europei indimenticabili; a Milano, con i colori nerazzurri, ha concluso la carriera da calciatore sollevando trofei nazionali prima di iniziare il suo percorso da allenatore.

L’abbraccio dell’Olimpico e l’eredità di Sinisa

Il tributo ha generato una reazione immediata e spontanea da parte di entrambe le tifoserie. Un applauso scrosciante ha unito i sostenitori laziali e interisti, trasformando per un istante la rivalità agonistica in un momento di pura condivisione. Il ricordo di Mihajlovic, maestro delle punizioni e uomo di sport dai valori granitici, ha agito da collante emotivo, ricordando a tutti il valore educativo e storico di questa competizione.

L’omaggio a Sinisa Mihajlovic non è stato solo un atto dovuto, ma la testimonianza di quanto il suo spirito combattivo continui a vivere nel DNA di queste due società. La finale di Coppa Italia, appuntamento di spicco del calendario sportivo, ha così ritrovato il suo volto più umano, onorando un uomo che ha dato tutto per il calcio italiano, lasciando un’eredità che va ben oltre il risultato del campo.