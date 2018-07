Mijatovic su CR7 alla Juve: «Con lui in campo si parte dall’1-0»

L’ex ds e calciatore del Real Madrid, Mijatovic, sul possibile addio di Cristiano Ronaldo e il trasferimento alla Juventus

Predrag Mijatovic non evocherà certo ricordi felici ai tifosi della Juventus. Il suo gol nella finale di Champions League 1998 di Amsterdam con la maglia del Real Madrid costò la coppa alla Juventus. Oggi l’ex calciatore, nonché ex direttore sportivo delle merengues, dice la sua sul possibile trasferimento di CR7 alla Juventus ai microfoni del Corriere dello Sport: «La Juventus ha la forza e la disponibilità per chiudere un’operazione del genere che tra ingaggio lordo, commissioni e costo del cartellino supererà i 350 milioni. Con Ronaldo i bianconeri possono conquistare la Champions League e fare un ulteriore salto di qualità dopo aver già vinto tutto in Italia e sfiorato il trionfo due volte in Europa…».

Prosegue e conclude Mijatovic: «Da madridista sarebbe una perdita terribile perché nessuno ha segnato più di Cristiano al Real. Uno così fa la differenza e ti permette di vincere. Con lui in campo è come se la tua squadra partisse sempre con un goal di vantaggio. Mi resta difficile pensare che la prossima stagione possa essere altrove. E’ il più forte di tutti e qui in città da due giorni si parla solo del suo futuro perché la gente gli vuole bene e spera di non vederlo partire».