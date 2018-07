La Juventus lancia lo sprint per Cristiano Ronaldo. Bianconeri pronti al blitz: il fenomeno portoghese è sempre più vicino

La Juventus è pronta a chiudere per Cristiano Ronaldo! Quella che sembrava essere un’utopia, la ‘solita’ voce di calciomercato estiva, si sta trasformando sempre più in realtà. I bianconeri ci credono, hanno l’accordo e il benestare del Pallone d’Oro. Manca l’intesa con il Real Madrid perché una trattativa non è ancora partita. Non ci sono conferme sul suo imminente arrivo a Torino ma la Juve è pronta a chiudere da un momento all’altro. I bianconeri metteranno sul piatto 30 milioni di euro a stagione, con il 33enne che andrà a migliorare, di 9 milioni di euro, il suo attuale stipendio al Real.

Un’offerta senza precedenti per la Juventus e per il calcio italiano. La Juve ora aspetta l’ok definitivo di Jorge Mendes per chiudere l’affare. I bianconeri sono pronti a pagare 100 milioni di euro per portare il campione portoghese in Italia. Quei 100 milioni non rappresenterebbero comunque una clausola esercitabile, bensì un gentleman agreement tra il club spagnolo e lo stesso CR7. La volontà della Juve è questa. Ora tocca al Real. I bianconeri attendono un segnale da Madrid per formalizzare l’offerta e per chiudere uno storico accordo.