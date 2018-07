La Juventus è pronta a una grande scommessa, quasi un azzardo. Il colpo Cristiano Ronaldo per l’ultimo step nell’olimpo

Un azzardo. Forse. Una scommessa. Perché no?! Il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus può essere visto in tanti modi. L’affare, che ormai tiene banco da quattro giorni a questa parte ed è sulla bocca di tutti, La Juve punterebbe sul richiamo di CR7 per aumentare i ricavi nel giro di due anni ma, secondo La Gazzetta dello Sport, c’è bisogno anche delle cessioni. Un colpo del genere, da circa 320 milioni (55 milioni al lordo per l’ingaggio da 30 milioni netti a stagione, per i prossimi 4 anni, più i 100 milioni per il costo del cartellino), va ‘sostenuto’. A bilancio l’impatto annuale sarebbe di 80 milioni in termini di costi. Ora, è vero che la Juve è reduce da tre esercizi di fila in utile ma l’ultima stagione la chiuderà in perdita.

Come sostenere gli 80 milioni? Ci saranno delle cessioni ma ci saranno anche dei ricavi. Nell’immediato si potrebbe puntare a un ritocco dello sponsor di maglia (Jeep assicura 17 milioni) e all’attivazione di contratti nelle categorie al momento libere, come il kit di allenamento e le partnership regionali. Ci possono essere margini interessanti anche su merchandising e licensing, anche sulle maglie (ma per le royalties bisogna fare i conti anche con Adidas).

La crescita dei ricavi non sarà immediata. La Juve ha visto aumentare l’indebitamento finanziario netto a 280 milioni al 31 dicembre 2017. L’eventuale arrivo di CR7 potrebbe richiedere un ulteriore ricorso al credito bancario oppure un prestito a Exor. Al momento non sarebbero previsti i coinvolgimenti dei marchi automobilistici della famiglia Agnelli. Insomma, si utilizzerebbe la leva finanziaria in nome dello sviluppo bianconero su scala globale. Nessun problema sul fronte Fair Play: gli ultimi due bilanci sono in utile e riequilibrerebbero il conto del triennio.