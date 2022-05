Milan, a San Siro un bimbo prega e Leao segna: social scatenati – VIDEO

Nel corso di Milan-Fiorentina, le telecamere si sono soffermate su un bambino in preghiera. I rossoneri hanno poi vinto e il web si è scatenato

È il minuto 77 di Milan-Fiorentina. Un piccolo tifoso rossonero inquadrato in tribuna decide di chiedere una mano dall’alto per sbloccare una partita apparentemente inchiodata sullo zero a zero.

Segno della croce e piccola preghiera: qualcuno deve averlo ascoltato visto che pochi secondi dopo Rafael Leao ha trovato il gol partita. In molti hanno poi ringraziato il bimbo sui social, ritenuto fondamentale per il successo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24