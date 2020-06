Milan, agente Calhanoglu: «Felice in rossonero, ma vuole la Champions»

Hakan Calhanoglu e il futuro al Milan: le dichiarazioni di Gordon Stipic, procuratore sportivo del centrocampista turco

Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com del futuro del centrocampista del Milan.

LECCE – «A mio avviso ieri ha giocato una gara importante, è stato protagonista su tutti i tre gol. Non esagero: il modo in cui Hakan si è preparato durante il break per il Coronavirus è stato eccellente. Si è dimostrato un vero professionista, ha ambizioni personali e di squadra importanti. Non sono sorpreso, è solo una piccola parte di quel che vedremo».

FUTURO – «Tutti sanno che il suo contratto è in scadenza nel 2021 e anche che tutto sta riniziando adesso: non ho ancora parlato col Milan, io e Hakan abbiamo grandi ambizioni. Il suo obiettivo è giocare in Champions League, non lo nascondo. Ed è certamente tra i motivi di questo ritorno al top, concentrato e carico».

OBIETTIVI – «Hakan è felice al Milan, Hakan è contento. Quello che so è che è orgoglioso di vestire la 10, sente la fiducia di tutti, in una società così gloriosa e questo è importante. Ovviamente, però, ci sono anche ambizioni individuali. Cosa succederà non lo so, è presto. Abbiamo le nostre ambizioni, è chiaro, ed è giocare in Champions».