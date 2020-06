Milan, all-in contro il Lecce: Maldini e Gazidis con la squadra

Il Milan parte per Lecce con Paolo Maldini, Ivan Gazidis e Frederic Massara: obiettivo vittoria per i rossoneri

Il Milan è ospite del Lecce per la 27ª giornata del campionato di Serie A. L’obbligo dei rossoneri è la vittoria per poter ancora inseguire il sogno Europa League entro il termine della stagione.

Come riportato dal Corriere della Sera, la squadra di Stefano Pioli non sarà sola nel deserto del Via del Mare. Ad accompagnare calciatori e staff tecnico saranno i dirigenti Paolo Maldini, Ivan Gazidis e Frederic Massara.