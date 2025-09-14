Milan, Allegri ha deciso: ecco la mossa che molti aspettavano. Lui titolare col Bologna! Il tecnico si affida subito al suo fedelissimo

Nonostante le voci di una possibile gestione prudente dopo la sosta per le nazionali, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, sembra pronto a scatenare la sua “artiglieria pesante” nella sfida di questa sera contro il Bologna. Come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, che titola “Subito i due top. Rabiot-Modric e Loftus avanza”, l’undici rossonero si preannuncia stellare, con un centrocampo che fa sognare i tifosi.

L’assenza per squalifica di Rafael Leao e le condizioni non ottimali di Christian Pulisic, reduce da impegni con la nazionale americana e un lungo viaggio transoceanico, hanno spinto Allegri a non correre rischi. Nonostante il pieno recupero dal problema alla mano, l’americano non è ancora al 100% della forma, a differenza di Santiago Gimenez, che invece guiderà l’attacco rossonero fin dal primo minuto. La decisione, presa in accordo con il neo Direttore Sportivo Igli Tare, è quella di puntare subito sui giocatori più in forma e pronti per la battaglia.

L’attenzione maggiore è però rivolta al centrocampo, vero cuore pulsante del gioco di Allegri. Il tecnico livornese, che ha ereditato una squadra ricca di talento, ha deciso di affidarsi a due dei suoi uomini chiave: Adrien Rabiot e Luka Modric. Il centrocampista francese, Adrien Rabiot, è il grande protagonista di giornata: sarà schierato titolare per dare equilibrio e qualità alla mediana. La sua capacità di dettare i tempi, unita alla forza fisica e agli inserimenti in area, lo rendono un elemento indispensabile per la costruzione del gioco e la fase di non possesso. La sua intesa con Ruben Loftus-Cheeke Luka Modric sarà fondamentale per dominare il Bologna a centrocampo e creare superiorità numerica.

Allegri, in collaborazione con il DS Tare, ha dunque optato per una strategia audace, puntando sulla qualità assoluta dei suoi interpreti. Un segnale chiaro a tutto il campionato: il Milan non ha intenzione di nascondersi e vuole dimostrare fin da subito le proprie ambizioni scudetto. La sfida contro il Bologna sarà un banco di prova importante per testare le nuove geometrie e l’amalgama del gruppo, ma con un centrocampo di questa portata, i rossoneri possono guardare al futuro con ottimismo.