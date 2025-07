Milan, Allegri lancia la sfida a Conte: sogno seconda stella contro ambizione Scudetto-bis

Milan, inizia oggi il ritiro rossonero di una stagione in cui, con Allegri in panchina, il diavolo si candida a principale concorrente del Napoli

Massimiliano Allegri e Antonio Conte sono pronti a sfidarsi di nuovo. A dodici anni dall’ultimo incrocio diretto all’inizio di una stagione, i due allenatori, tra i più vincenti del calcio italiano, tornano contemporaneamente ai nastri di partenza della Serie A 2025/26, con un obiettivo chiaro: aggiungere un altro scudetto al proprio palmarès e, magari, superarsi a vicenda.

Allegri, che ha già vinto sei titoli nazionali, guida la rinascita del Milan dopo undici anni lontano da Milanello. Riparte oggi con i primi allenamenti e con la missione di riportare i rossoneri in Champions League, sfruttando anche l’assenza di coppe europee. Ma il sogno, nemmeno troppo nascosto, è quello della seconda stella. Con un altro scudetto, Allegri raggiungerebbe Trapattoni a quota sette e metterebbe ulteriore distanza da Conte.

Il tecnico salentino, però, è pronto a rilanciare. Forte del titolo appena conquistato con il Napoli – che ha riportato lo scudetto al Maradona al primo anno in panchina – Conte punta al bis, impresa mai riuscita nel capoluogo campano, neppure ai tempi di Diego. Partirà tra qualche giorno, con una rosa già rinforzata dagli arrivi di De Bruyne, Marianucci e, in via di definizione, Lang e Beukema.

Secondo La Gazzetta dello Sport, sarà un duello affascinante, figlio di un confronto che ha segnato un’epoca. L’ultima vera sfida diretta risale al 2011-12, con il famoso 1-1 tra Milan e Juve e il gol fantasma di Muntari. Da lì, Conte prese il largo. Allegri lo ha inseguito a Torino e poi superato, vincendo cinque scudetti consecutivi. Ma l’equilibrio si è ristabilito con il trionfo nerazzurro del 2021 firmato Conte.

Oggi riparte il duello. Napoli più pronto, Milan più affamato. Allegri ha il compito di rivitalizzare un gruppo reduce da un’annata deludente, privato di Reijnders. Conte, invece, dovrà reggere anche l’urto della Champions. Entrambi sanno che non ci saranno sconti. E che questa, più che una rincorsa allo scudetto, è una corsa per la storia.