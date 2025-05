Milan, le opzioni per l’allenatore stanno finendo: ecco il nuovo obiettivo di Tare per la panchina

Milan alla ricerca di un allenatore: al momento tutti i nomi nel mirino di Tare sembrano destinati ad altre panchine, ecco il nuovo obiettivo

Il Milan si trova ancora senza un nuovo allenatore, mentre le prime scelte sembrano via via sfumare. Secondo La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano – gradito al nuovo direttore sportivo Igli Tare – è vicino al rinnovo con il Bologna. Massimiliano Allegri è più vicino al Napoli che a Milano, e Antonio Conte – che Furlani ha ammesso tardivamente come occasione persa – potrebbe tornare alla Juve. Roberto De Zerbi, tra i più apprezzati dalla tifoseria rossonera, è stato confermato dal Marsiglia. Gian Piero Gasperini resta in attesa di definire il futuro con l’Atalanta, ma nulla è certo. Il Milan, insomma, resta alla finestra, nella speranza di un colpo di coda, ma con la sensazione che il proprio destino sia legato alle scelte altrui, più che a una strategia incisiva da grande club. In caso di margherita completamente sfogliata, restano vive alcune piste alternative.

La più concreta, secondo La Gazzetta dello Sport, è quella che porta a Thiago Motta, reduce da una breve e turbolenta esperienza alla Juventus. Il Milan lo aveva già seguito un anno fa, ma fu la Juve ad anticipare tutti. Ora, con entrambe le parti in cerca di rilancio, il matrimonio potrebbe davvero realizzarsi. Le perplessità ci sono, ma Motta resta un nome stimato in Italia e all’estero. Per chi storce il naso per un tecnico allontanato da Torino, viene ricordato il precedente di Carlo Ancelotti, che nel 2001 arrivò al Milan proprio dopo un’esperienza non esaltante in bianconero. In alternativa, resta sullo sfondo Roberto Mancini, non tra le prime scelte, ma con un palmarès di alto livello nonostante l’assenza da club dal 2018. Più complicate le ipotesi Sarri (per via dei rapporti freddi con Tare) o scommesse come Farioli. Quanto a Conceição, sotto contratto fino al 2026, sembra destinato comunque a lasciare: prima però, Tare vuole incontrarlo per chiarire i termini dell’addio.