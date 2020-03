Milan, Ambrosini svela: «Abbiamo quasi costretto Maldini a rinnovare»

Massimo Ambrosini svela un retroscena riguardante gli ultimi anni di Paolo Maldini con la maglia del Milan

Intervenuto a Milan TV, Massimo Ambrosini ha raccontato un aneddoto riguardante Paolo Maldini e i suoi rinnovi coi rossoneri.

«Una volta ci siamo trovati in 3 o 4 di noi ad un pranzo a Milanello a convincere Paolo (Maldini, ndr) a continuare a giocare. Paolo negli ultimi anni della carriera rinnovava di anno in anno, perchè aveva problemi fisici. In quell’occasione l’abbiamo quasi costretto a firmare. Voglio pensare che la sua carriera si sia allungata grazie anche alle insistenze nostre».