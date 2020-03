Milan, Amelia: «Begovic non può sostituire Donnarumma»

Marco Amelia ha sottolineato che il Milan in caso di cessione di Donnarumma dovrebbe intervenire sul mercato

Intervistato da calciomercato.com nel corso di una diretta Instagram, Marco Amelia non ha celato il suo scetticismo in merito a una possibile promozione a portiere titolare per Begovic, in caso di addio di Donnarumma. Ecco le parole dell’ex Milan.

«Begovic è un professionista esemplare, ma non può essere il sostituto di Donnarumma in caso di partenza. Gigio è uno dei più forti in circolazione, difficile trovarne così. Lui può sostituirlo nel caso in cui il Milan decidesse di non tornare nei top club, anche perché i top club devono rispettare l’opinione pubblica, non so quanto verrebbe accettato. Ma un top club deve avere tre top portieri, Begovic è tra questi».