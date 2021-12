Il Milan ha annullato la conferenza stampa di Pioli alla vigilia dell’Udinese: il motivo

La conferenza stampa pre Udinese Milan, match valido per la 17° giornata di Serie A, è stata annullata. Stefano Pioli ha accusato una leggera sindrome influenzale.

Motivo per cui per il rispetto e salute di tutti i partecipanti, la conferenza non avrà luogo oggi pomeriggio.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24