Milan, Antonini: «Il pari con la Salernitana può fortificare e dare fiducia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex rossonero Antonini ha parlato delle chance scudetto del Milan di Pioli

Luca Antonini, ex terzino del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento della squadra rossonera.

POST SALERNITANA – «Se fossi un giocatore di Pioli oggi ne uscirei fortificato, perché anche questi sono segnali positivi nel corso di una stagione da vertice. Il Milan può uscire da questo weekend così strano con una bella dose di fiducia in più , a patto che tutti siano consapevoli di aver rimediato a una situazione che si stava mettendo male, perché la squadra ha giocato una brutta partita. Questo, al di là della sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo, è l’aspetto più importante per i giocatori, non la classifica. Tutti adesso sanno quali sono gli errori da non commettere alla prossima uscita».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU MILAN NEWS 24