Milan, asse col Sassuolo: spunta anche Traorè. Le ultime

Calciomercato Milan: oltre a Scamacca, i rossoneri sarebbero interessati anche a Traorè tra le fila del Sassuolo

Come svela La Gazzetta dello Sport nell’imminente incontro tra Milan e Sassuolo i rossoneri sonderanno pure le possibilità di arrivare ad Hamed Junior Traorè, centrocampista classe 2000 definitivamente esploso in questa stagione.

Come per Scamacca anche per Traorè potrebbero essere inserite alcune giovani contropartite. Interessate al giocatore ci sono alcune squadre di Premier pronte ad investire molti soldi, ma se si dovesse aprire una porta il Milan tenterà il colpo.

