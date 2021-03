Milan, Baresi: «Con lo United tutto può succedere»

Franco Baresi ha parlato del match di questa sera tra il Milan e il Manchester United

Franco Baresi, storica bandiera del Milan, in una intervista al Times ha parlato del match di questa sera di Europa League che vedrà i rossoneri affrontare il Manchester United.

«È un peccato incontrare lo United agli ottavi, perché sarebbe stato bello affrontarli più avanti nella competizione. Arriviamo a questa partita convinti di poter fare bene e speriamo di dare fastidio al Manchester. Il Milan sta andando bene, siamo secondi in campionato. Guardiamo sempre avanti, mai al passato. Il nostro obiettivo è tornare in Champions e ci troviamo in una buona posizione che vogliamo mantenere. Siamo lassù».